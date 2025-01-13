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兩因素衝擊下台股重挫 可以抱股過年嗎？分析師這麼看

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股13日早盤跌破23000點，一度跌近400點，最低下探22620.92點；台積電早盤跌10元至1090元；鴻海跌7元至174.5元；聯發科下挫45元至1420元。中央社
台股13日早盤跌破23000點，一度跌近400點，最低下探22620.92點；台積電早盤跌10元至1090元；鴻海跌7元至174.5元；聯發科下挫45元至1420元。中央社

美股上周五10年期公債殖利率飆升至4.772%，創2023年11月以來最高，美元指數也同步走高， 兩大因素衝擊下，台股13日重挫，寫下今年來新低點；距龍年封關僅剩8個交易日，到底可不可以抱股過年？封關前該如何操作？分析師認為，農曆年前易跌難漲，本周操作上宜保守；若想抱股過年，可等下周再進場布局。

美股上周五大跌，三大指數吐回今年來漲幅，道瓊工業指數上周五大跌697點，跌幅1.6%，一周來下跌1.9%；標普500指數和那斯達克綜合指數跌幅都在1.5%以上，周線分別下跌1.9%和2.3%；費城半導體指數上周五跌2.4%，但今年來還有1%的漲幅。

美國就業數據超強，去年12月新增非農就業人數25.6萬人，創9個月最高，失業率意外下降，為就業市場意外強勁的一年畫下句點，同時也為聯準會（Fed）今年降息增添阻礙， 且進一步推升公債殖利率。

就業數據佳成為聯準會降息絆腳石，美銀預言降息周期結束，從原先預期今年Fed將降息兩次，每次降1碼（0.25個百分點），在就業報告發布後改口，Fed利率下一步可能不降反升；LSEG數據顯示，金融市場如今預期Fed今年只會降息1碼。

美國30年期公債殖利率一度突破5%，寫下2023年11月以來最高；10年期公債殖利率收4.772%，為2023年11月以來最高；美元指數也同步升高；成為台股13日重挫的兩大主因，證券分析師張陳浩表示，10年期公債殖利率及美元指數上周五同步升高，是衝擊台股大跌的重要因素。

張陳浩強調，隨著龍年封關的逼近，中實戶不想抱股過年，自市場上收回資金，買盤縮手下， 造成農曆年前易跌難漲的趨勢，根據以往經驗，農曆年封關前10個交易日下跌居多，大盤趨勢保守，但封關當日， 因為賣壓減少，指數上漲居多，因此，本周在操作上宜保守，保留較多現金。

至於要不要抱股過年？什麼時候買？買什麼？張陳浩認為，想抱股過年者可以選擇今年看好的趨勢族群，在封關前3個交易日再進場買進。

張陳浩認為，AI及金融股都有機會，提到AI， 台積電（2330）也是當然買進的標的，封關前，下跌就是買點；另外，AI部分還包括機器人、AI眼鏡的光學股、跌深的伺服器例如廣達（2382）、技嘉（2376）、微星（2377）等、及修正已深的散熱股。

公債 降息

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