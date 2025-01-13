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節前賣壓出籠 台股開高走低回測22500點

中央社／ 台北13日電
台股13日早盤跌破23000點，一度跌近400點，最低下探22620.92點；台積電早盤跌10元至1090元；鴻海跌7元至174.5元；聯發科下挫45元至1420元。中央社
台股13日早盤跌破23000點，一度跌近400點，最低下探22620.92點；台積電早盤跌10元至1090元；鴻海跌7元至174.5元；聯發科下挫45元至1420元。中央社

美股下挫加上春節長假前賣壓調節，台股今天開高走低，震盪下跌逾500點，回測去年12月20日低點22510點；盤中跌勢收斂，於22600點至22700點間弱勢整理。

至11時5分，加權指數下跌407點至22604點，成交值新台幣2609億元。

台積電先漲後跌，盤中跌15元至1085元；鴻海跌7元至174元；聯發科下挫60元至1405元。

除主要電子權值股下挫外，電子類股指數盤中也全面走低逾1.7%，上週強勢的矽光子概念股賣壓沉重，包括上詮、訊芯-KY等個股打入跌停；泥窯、塑膠類股相對抗跌，航運類股下跌逾2%，長榮、陽明、萬海均下跌逾3%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股不耐久盤，指數上週向上突破後，美科技股仍維持橫向或拉回整理，對台股形成壓力，但台股整體架構也應處於橫向整理格局。

蔡明翰指出，台積電本週法說會可望釋出正向訊息，但川普（Donald Trump）即將上任，又近農曆年封關，台股短時間有壓力，難以大幅走高，恐待川普政策方向確認。他認為，長線投資者不必過於悲觀，畢竟股市已提前反應川普的不確定因素。

台積電 台股

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