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推動亞洲資產管理中心 彭金隆指出證交所今年肩負五大任務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
推動亞洲資產管理中心，彭金隆指出今年證交所有五大任務。圖/本報資料照片
推動亞洲資產管理中心，彭金隆指出今年證交所有五大任務。圖/本報資料照片

立法院財委會今日赴證交所考察創新板政策及聽取證交所業務報告，金管會主委彭金隆在會中指出，證交所有四大任務，包括公建證券化商品讓更多民眾可投資，推動更多永續及能源轉型等債券商品，推動優質新創公司在台灣上市，推動跨境ETF（指數型股票基金）掛牌，以讓更多外國及本國人的資金投入台灣資本市場。

彭金隆指出，主管機關重視台股的制度管控，隨時都會注意，不以指數高低為判斷。去年3月台股漲上20000點迄今，股市的市場波動仍在可預期範圍。2021年創新板開板之後，因為對投資人的限制，創新板只有19家掛牌，30萬人開戶，交易量很低，所以才把合格投資人制度取消，來活化創新板的投資量，並決定從加強對創新板公司的審查，但讓更多投資人能來投資。

彭金隆分析，就資產管理中心，香港新加坡有稅負優勢，就連倫敦、紐約也並不見得有稅賦優勢，稅負只是條件的一小部分。

民進黨籍立委郭國文則對創新板2.0政策提問，投資人從30萬擴大至1300萬人，的確對交易量有利，但一般公司有財報可言，而創新板公司如何對投資人做有價值的說明及溝通，以讓投資人安心？另外，創新板2.0的KPI如何？

證交所總經理李愛玲則回應，創新板2.0其中的重要目的，也希望能把優質企業留在台灣，不要流失跑去國外上市；此外，也會找具有代表性的產官學界專家對於掛牌創新板進行資格審查，並且要求，申請門檻10億，而且未賺錢的公司，一定要每年公開說明其提升公司價值的方式。

在KPI方面，交易所希望採取質量並重，讓優質公司留在台灣掛牌。證交所董事長林修銘也指出，創新板以質為重，審查標準甚至比一般上市櫃嚴格，評審委員要通過票數也高於上市櫃的審查要求，希望今年能讓15家公司在創新板掛牌。

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