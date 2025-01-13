推動證交所上市？彭金隆：肩負公益和監理之責 短期內上市有困難

立法院財委會委員今日視察證交所創新板業務概況，由於證交所2024年獲利每股EPS超過10元以上，國民黨立委賴士葆提問，是否能讓交易所上市，讓獲利由全民共享？金管會主委彭金隆表示，證交所身負協助主管機關監理市場的角色，這些角色未釐清切割之前，不宜上市。不過財委會仍要求金管會在3月1日之前，提出證交所上市是否可行的評估報告。

證期局局長張振山說明，證交所上市目前沒有急迫性，因為市場監理是由交易所處理，很多公義角色也由證交所扮演；彭金隆也指出，這些角色未釐清切割之前，不宜上市。他舉例，例如資本服務團，就具有公益色彩，倘若證交所上市，一般商業公司不見得願意幫忙。尤其金管會在市場管理上的資源和人力都有限，需要證交所協助管理市場，因此現階段的確有困難。

此外，賴士葆和同黨籍立委羅明才亦提問，證交所是否可爭取輝達等AI指標公司來台灣上市發行TDR（台灣存託憑證），讓台股有更多動能？羅明才甚至說，這樣股市一定會到3萬點。

對此，張振山回應，交易所策略主要在於透過以創新板，讓很多數位、通訊、AI的新興產業來台灣掛牌，以扶植這些新興產業茁壯為台灣上市公司的方式來進行，至於要讓已經壯大為國際指標公司的輝達來台上市，不是台灣的目標。而且輝達本身也和美國政府仍有許多重要溝通必須進行，尚不宜來台上市。林修銘也強調，儘管輝達沒有來台上市，但很多輝達的供應鏈都已在台灣上市，台股已受益很多。