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台股殖利率縮水 證交所總座：東南亞四國採取T+1有影響

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣證券交易所總經理李愛玲表示，川普即將上任，已全面點名到東南亞國家，倘若關稅貿易障礙更提高，因應海外發展與設廠，更需要保留資金在公司以作因應。圖/本報資料照片
台灣證券交易所總經理李愛玲表示，川普即將上任，已全面點名到東南亞國家，倘若關稅貿易障礙更提高，因應海外發展與設廠，更需要保留資金在公司以作因應。圖/本報資料照片

立法院財委會委員今日視察證交所創新板業務概況，國民黨立委賴士葆指出，川普的關稅政策就是股市殺手，全球都在講股市泡沫，他詢問證交所，台灣是否有此問題？

賴士葆表示，這幾年來，殖利率一路從2022年的5%多，現在降為2024年的2.46%，倘若再這樣下去，若企業獲利沒有同步調整，股價上升的結果就是殖利率降低。對於殖利率變化，證交所董事長林修銘表示，上市櫃公司去年前三季稅前獲利成長31.14%，台灣這幾年稅前淨利一直在成長，但殖利率有些公司自己會去決定，會有經營上的考量，包括也會為了未來的發展和營運的原因，而選擇把現金留在帳上。

此外，證交所總經理李愛玲則指出，現在很多國家的股市交割制度都要T+1，尤其是越南，馬來西亞、泰國、菲律賓，因此需要更多資金來因應美中貿易戰影響，另外，由於即將上任美國總統的川普已全面點名到東南亞國家，倘若關稅貿易障礙更提高，因應海外發展與設廠，更需要保留資金在公司以作因應。

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