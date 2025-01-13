台積電16日法說會倒數 設備概念股走弱引發討論
台積電（2330）將於16日舉辦法說會，成為市場風向球，不過13日台積電概念股的相關設備與關鍵夥伴個股股價普遍提前走弱，包含弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、中砂（1560）、昇陽半導體（8028）、家登（3680）、均豪（5443）、均華（6640）、志聖（2467），京鼎（3413）跌破300元、致茂（2360）、由田（3455）等也大跌逾4%，整體上櫃表現遠遜於大盤，引發市場討論與關注。
台積電概念股近期表現不振引發討論。法人分析，除了年前丙種資金結帳壓力，另外市場並憂心台積電法說會若無宣布太多資本支出超預期（380億美元以上）或是投資相關超預期的驚喜恐對於族群也有壓力。
法人並分析，台積電先進製程持續享有領先者紅利，預估台積電今年3奈米比重將繼續提升，高價2奈米逐步量產，2026年後台積電市占可望站上7成大關。在台積電繼續加速擴廠、CoWos供不應求的情況下，半導體製程相關的設備股，是最直接受惠的廠商，不過，相關設備股上周四、五連2交易日重挫，股價續創低引來外界關注此次市場氣氛不同。
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