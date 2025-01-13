亂流襲擊印度股市 2025年上漲機會多

印度股市12月承壓。瀚亞投信表示， 聯準會於12月利率政策會議上暗示2025年將放緩降息步伐，市場情緒遭受打擊，全球市場遭拋售，對印度股市產生重大影響，惟印度長期經濟呈現向上，靜待不確定性降溫後，有望重啟上漲動能，建議投資人可採多重資產配置方式因應。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年12月數值為117.2，處在「股債均衡配置區」，意味著投資人可適當透過印度股票與債券，參與印度市場。

ICICI保誠資產管理表示，印度股市估值並不便宜，預計隨地緣政治緊張局勢升溫，股市走勢將出現波動，仍有待進一步調整；川普上任在即，後續將觀察新政府將如何應對高財政赤字、不斷上升的債務及高經常帳赤字等疲弱的情況。

由於印度權值股疲弱，自疫情後的上漲動能也落後中小型股，估值也位於相對合理區間，以評價面來看，更青睞於大型股，因為一旦外資重回印度市場，估計這些大型股受惠程度可能更大。

對於想增加印度股票的投資人而言，建議可布局波動度較低的大盤股，並不單壓同一產業，將不同產業的龍頭股作為長期投資標的，以降低風險。

時間來到2025年，瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，五大因素使印度股市反彈動能較強。包括：通膨穩定控制與經濟成長相對穩定等，基本面獲得支撐；政府縮減的資產支出，可望在不確定性因素解除後明顯提升。

2024年企業低獲利預期也為2025年帶來有利的基期效果，以及相對內生性經濟與地緣政治風險低等因素，都將對印度股市帶來利多效果。短線上可留意四大催化因素：川普上任後不確定性落地、印度年中政府預算案出爐、央行利率會議，及全球MSCI指數季度調整等。