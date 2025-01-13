2025年歐元區央行降息持續 企業獲利有望加速

2024年全球股市上漲17.49%表現亮眼，其中，成熟國家股市上漲18.67%優於新興市場股市上漲5.05%，成熟國家股市又以美國股市上漲23.31%表現最佳，歐洲股市僅上漲5.75%表現較差，主因歐元區受到政治不確定性、經濟復甦放緩、川普關稅政策等不確定影響，股市表現受到壓抑。

國泰投顧展望2025年，歐元區通膨預估將持續下行，加上央行維持寬鬆貨幣政策，預計歐元區消費緩升，歐洲企業獲利有望加速成長 。2025年歐洲是成熟市場，除美國以外，也具有上漲潛力的投資區域。

預計歐元區通膨持續降溫 經濟成長緩步復甦

根據歐元區央行預估，整體歐元區經濟成長將緩步提升，2024年至2026年經濟成長率將逐年提升至1.4%，而整體通膨則將逐年降溫，預計將於2026年達到央行目標2%以下。

歐元區央行官員對通膨回落抱有信心，預計將維持寬鬆態度，降息路徑將較美國聯準會更加積極，市場預計2025年歐元區每季至少降息一碼，將有助於企業盈餘成長，推動歐元區企業投資提升，刺激經濟成長。

隨著央行維持寬鬆 消費者信心漸增、帶動企業獲利轉向成長

歐元區消費者信心已脫離谷底並呈現上升趨勢，帶動整體零售銷售緩步成長，隨著民眾消費增加，歐洲企業獲利有望進一步提升 。展望2025年企業獲利，MSCI歐洲指數EPS成長率將由負轉正，預估成長6%；其中，成長股及奢侈品產業表現更佳。預估歐洲成長股EPS成長率達15%，明顯優於價值股成長2.46%，主因2024年受到高利率環境影響企業投資及獲利，但隨著歐元區央行展開降息，成長股獲利有望於2025年改善。奢侈品類股2024年受到全球需求放緩影響，然而隨著全球經濟表現展現韌性，加上歐洲零售銷售及消費者信心持續回溫，預計2025年歐洲奢侈品類股EPS成長率將達12%，明顯優於去年。