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2025年歐元區央行降息持續 企業獲利有望加速

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
歐元區零售銷售及消費者信心漸增。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/10/31。國泰投顧整理。)
歐元區零售銷售及消費者信心漸增。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/10/31。國泰投顧整理。)

2024年全球股市上漲17.49%表現亮眼，其中，成熟國家股市上漲18.67%優於新興市場股市上漲5.05%，成熟國家股市又以美國股市上漲23.31%表現最佳，歐洲股市僅上漲5.75%表現較差，主因歐元區受到政治不確定性、經濟復甦放緩、川普關稅政策等不確定影響，股市表現受到壓抑。

國泰投顧展望2025年，歐元區通膨預估將持續下行，加上央行維持寬鬆貨幣政策，預計歐元區消費緩升，歐洲企業獲利有望加速成長 。2025年歐洲是成熟市場，除美國以外，也具有上漲潛力的投資區域。

預計歐元區通膨持續降溫 經濟成長緩步復甦

根據歐元區央行預估，整體歐元區經濟成長將緩步提升，2024年至2026年經濟成長率將逐年提升至1.4%，而整體通膨則將逐年降溫，預計將於2026年達到央行目標2%以下。

歐元區央行官員對通膨回落抱有信心，預計將維持寬鬆態度，降息路徑將較美國聯準會更加積極，市場預計2025年歐元區每季至少降息一碼，將有助於企業盈餘成長，推動歐元區企業投資提升，刺激經濟成長。

隨著央行維持寬鬆 消費者信心漸增、帶動企業獲利轉向成長

歐元區消費者信心已脫離谷底並呈現上升趨勢，帶動整體零售銷售緩步成長，隨著民眾消費增加，歐洲企業獲利有望進一步提升 。展望2025年企業獲利，MSCI歐洲指數EPS成長率將由負轉正，預估成長6%；其中，成長股及奢侈品產業表現更佳。預估歐洲成長股EPS成長率達15%，明顯優於價值股成長2.46%，主因2024年受到高利率環境影響企業投資及獲利，但隨著歐元區央行展開降息，成長股獲利有望於2025年改善。奢侈品類股2024年受到全球需求放緩影響，然而隨著全球經濟表現展現韌性，加上歐洲零售銷售及消費者信心持續回溫，預計2025年歐洲奢侈品類股EPS成長率將達12%，明顯優於去年。

摩根士丹利歐洲機會基金聚焦歐洲具基本面優勢的企業，鎖定利基產業的領導者、知名奢侈品牌、破壞式創新等成長主題，其中成長股占基金72%、奢侈品類股占19.8%，是基金的主要配置之一。基金團隊以由下而上精選持股，目前持股數24檔，主動投資比例達86.31%。

歐元區通膨回落，央行降息持續。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/12/25，虛線為2025年預估值。)
歐元區通膨回落，央行降息持續。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/12/25，虛線為2025年預估值。)
歐元區企業獲利將有改善。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/12/5，EPS 成長率皆為預估資料)
歐元區企業獲利將有改善。(資料來源：Bloomberg，截至 2024/12/5，EPS 成長率皆為預估資料)
歐元區央行經濟預測。(資料來源：歐元區央行（ECB），截至 2024/12/12，各項數據為歐元區央行預測。國泰投顧整理。)
歐元區央行經濟預測。(資料來源：歐元區央行（ECB），截至 2024/12/12，各項數據為歐元區央行預測。國泰投顧整理。)

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