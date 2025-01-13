立委視察證交所創新板業務 證交所打造 TIB 擬定兩步驟及四大策略

立法院財政委員會立委13日視察臺灣證券交易所創新板（TIB）業務，證交所為打造創新板成為亞洲創新動能指標，提出兩步驟及四大策略。

證交所表示，台灣創新企業選擇上市地時，常將台灣日本及美國那斯達克等板塊做比較，歸納台灣資本市場主要優勢包括：

●產業鏈完整 由大帶小，軟體支援

●申請IPO相關中介機構費用及上市後維護掛牌費用，相較其他國外交易所具競爭力

●上市後籌資管道完備

●辦理多元全面推廣活動，提升上市公司國內外知名度

●投資人資金充沛且有完善交易機制，致市場流動性佳

●國際能見度佳 市值位居全球第12名，日均成交值位居第10名

證交所為打造創新板成為亞洲創新動能指標，首先扶植國內新興產業，塑造台灣資本市場具創新特色的產業群聚，協助企業提升能見度，邁向國際；接下來，打造各界認可的創新價值板塊，進一步擴大吸引國內外新興產業，建構亞洲創新板，匯聚而為亞洲創新產業聚落。

證交所採策略為：

一推動宣達台灣資本市場優勢，創新板附加價值，以及證交所集團挹注服務企業資源；

二聚焦創新性且具成長性優質創新企業；

三強化創新板公司與投資人雙向溝通；

四攜手國際性會計師事務所，深耕東南亞創新生態系