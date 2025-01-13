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預期美國將停止降息！台股今日跟進美股暴跌 早盤一度大跌500點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
預期美國將停止降息，台股今日跟進美股暴跌，早盤一度大跌500點。跌到22509點。目前跌幅收歛，回升到22660點上下。圖/本報系資料照片
預期美國將停止降息，台股今日跟進美股暴跌，早盤一度大跌500點。跌到22509點。目前跌幅收歛，回升到22660點上下。圖/本報系資料照片

預期美國將停止降息，台股今日跟進美股暴跌，早盤一度大跌500點。跌到22509點。目前跌幅收斂，回升到22660點上下。

法人對此指出，去年12月美國季調後非農就業報告出爐，非農就業人數增加25.6萬人，失業率為4.1％，平均時薪增長3.9％，各指標好到超乎預期，因而使市場原先對聯準會的降息預期更加悲觀，甚至認為美國將停止降息循環。使美股三大指數包括道瓊、那斯達克、S&P 500等三大指數全面暴跌，也使台股走跌。截至早上10時，盤中最低跌逾500點，儘管之後跌幅收斂100多點至400點以內，但整個賣壓仍大。

據了解，其中在跌至22509.88點的盤中最低點之後，即有政府基金、大型行庫的相關買盤進場低接，大盤指數跌勢拉回百餘點，但由於賣壓仍持續，因此大盤走勢在22650至22700點之間拉鋸。

法人分析，除了市場進一步下調降息預期之外，10年期公債殖利率與美元指數均同步走高，而且30年期美國公債殖利率衝破5%，也使不少市場資金轉進債市。此外也有法人指出，台股今日大跌除了美股因素之外，是否和全球局勢不穩、政經變數太多使得投資人不敢「抱股過年」有關，必須後續密切觀察。

美國公債 降息

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