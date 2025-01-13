SCFI 轉跌 法人估短線上運價仍有修正壓力

SCFI指數截至上周為止，為2,290.68點，較前一周下跌8.5%，其中，美東線周跌2.9%、美西線周跌6.3%、歐洲線周跌14.4%，SCFI指數在連續六周上漲後轉跌。法人機構表示，考量美東罷工談判和平落幕及淡季需求來臨，短期內運價具回跌壓力。

分析師表示，美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX）談判後，宣布一份新的六年總合約達成暫時協議。隨美東罷工和平落幕，加上農曆春節即將到來，短期內運價續漲機率不高，春節過後面臨需求空窗期，運價將具有回跌壓力，待第2季進入需求旺季重拾漲價契機。

展望2025年，國際研調機構預估，市場運力供給的年增幅，將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，儘管市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕；美國線長約方面，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高。

整體而言，儘管市場持續存在新增運力，然在紅海危機未除、航商仍需繞道而行的情況下，將持續去化市場過剩運力，支撐航商獲利大幅優於疫情前水準，但短期內運價具回跌壓力。