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「封關日」當天還是可以買賣股票！週六補班日至2019年不開盤交易

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

封關日」是什麼？

農曆新年前最後的交易日即為「封關日」。

2025年封關日及交割日

2025年的台股封關日為1月22號，下次的開盤日期為2月3號，期間長達11天台股休市。

即便27號過年年假才開始，但25號為周六（國定假日），23、24號為交割作業（市場無交易）。

封關日依舊能夠買賣股票

如上述，封關日為農曆新年的「最後交易日」，既然為交易日當然是能後正常交易股票。

時間同其它交易日一樣為：上午9時至下午1時30分

收盤之後也就是1點30分過後，就正式封關，暫停所有股票買賣交易，一路休市至年曆春節過後（2月3號）開盤當日。

2月8號補班日股市會開盤嗎？

回朔至2018年12月31日，時任的金管會主委顧立雄宣布，至2019年起取消週六補上班日開盤交易，台股週六補班獨步全球開市就此走入歷史，接軌國際，補班日不再交易。

圖：取自台灣證券交易所
圖：取自台灣證券交易所

台股 國定假日 封關日 春節 補班日 顧立雄

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