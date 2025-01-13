「封關日」當天還是可以買賣股票！週六補班日至2019年不開盤交易
「封關日」是什麼？
農曆新年前最後的交易日即為「封關日」。
2025年封關日及交割日
2025年的台股封關日為1月22號，下次的開盤日期為2月3號，期間長達11天台股休市。
即便27號過年年假才開始，但25號為周六（國定假日），23、24號為交割作業（市場無交易）。
封關日依舊能夠買賣股票
如上述，封關日為農曆新年的「最後交易日」，既然為交易日當然是能後正常交易股票。
時間同其它交易日一樣為：上午9時至下午1時30分
收盤之後也就是1點30分過後，就正式封關，暫停所有股票買賣交易，一路休市至年曆春節過後（2月3號）開盤當日。
2月8號補班日股市會開盤嗎？
回朔至2018年12月31日，時任的金管會主委顧立雄宣布，至2019年起取消週六補上班日開盤交易，台股週六補班獨步全球開市就此走入歷史，接軌國際，補班日不再交易。
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