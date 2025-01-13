中鋼（2002）股價面臨18元保衛戰…創9年新低且無止跌跡象！ 專家：恐回不去了

當大部份的投資人將關愛的眼神投注在台積電、AI題材股、市值型及高配息ETF的身上時，還有少部分對中鋼（2002）、台塑集團等個股不離不棄、仍抱持著「老牌績優股」看法始終不變的投資人，他們的股票資產已經到了腰斬、再腰斬的地步了。或許你會認為：這只是證明了別亂碰「景氣循環大」的傳統產業股，但實際上這裡頭還有很多值得投資人深思的學問。

就拿最近股價已經創9年來新低價的鋼鐵業模範生中鋼為例...

最新公布2024全年營收3,605億元，和2023年相比差不了多少，但是2023年底的中鋼股價還有26.7元，到了2024年底的股價卻只剩下19.65元，1月12日更只有18.3元而已，一年的跌幅高達31.5%，而且接下來的股價似乎還沒有止跌跡象。

為什麼號稱去年已經把高毛利的精緻鋼材銷售比重提升，並優化內外銷比例的中鋼，怎麼會2024年的營收、獲利都不會輸給2023年太多，股價卻一路跌了一大截？

別急著亂抓戰犯！

首先，別把原因全都推給中鋼被迫吞下子公司...興達海基64億元的虧損 以及董事會想投資近期新聞罵得很兇的台灣智慧電能公司（台智電，買賣綠電平台的公司）

這並不是因為經濟部長掛保證：台智電一定會賺錢（公司還沒營運就說一定賺？這種保證有點奇怪），而是因為鋼鐵業是高耗能產業，在碳排放計價的世界趨勢之下，中鋼為了降低碳費的衝擊，勢必要朝綠色轉型方向、找到可提供穩定的綠電來源而投資台智電。

景氣差、資金逃離到ETF

細究中鋼股價跌跌不休的主因，是近幾年中國大陸的經濟差、鋼鐵內需不足、產能過剩，就把大量的鋼品低價傾銷到亞洲各國，使得各家鋼鐵公司經營得很辛苦，而今年世界鋼鐵協會預估全球鋼鐵需求只成長1.2%，但是東南亞的鋼鐵廠卻會新增很多產能，後續的殺價競爭風雨欲來，再加上美國總統川普的關稅不定時炸彈，所以就算現在有投資人想逢低買進中鋼（網友還毒舌說：中鋼股票只剩領紀念品的價值），也都是短打、想賺價差而已，股價想正式反轉向上，恐怕還有得等。

不過，就算鋼鐵產業告別不景氣，以前被投資人關愛的心也回不去了，這是因為耗能多、碳費高、不夠環保的產業已經不會再受到太多投資人、法人的青睞，而且現在股市的資金動能也都已經挪移到台積電、AI題材股、市值型和配息型ETF的身上了，正所謂：「有量才有價！」，所以沒錢、沒上升動能的鋼鐵股，就再看看吧！

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