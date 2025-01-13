台股早盤紅翻黑 一度跌逾150點

台股13日開盤指數為23,070.32點，上漲58.46點，早盤紅翻黑，指數一度跌逾150點，低點來到22,855點。台積電（2330）開盤價1,110元，上漲10元。

群益投顧表示，指數連三跌破季線，技術面仍承壓，本周三（15日）台指期結算及美公布消費者物價指數（CPI），預期持續震盪，元旦低檔為重要支撐觀察。操作可參考個股短線技術面變化，持續進行汰弱留強操作。

操作題材可留意： 矽光子概念股；輝達2024年12月在全球領先半導體會議IEDM 2024首度展出與台積電合作開發的矽光子原型之後，邁威爾上周也在CES 2025中釋出CPO元件整合至客製化AI晶片的重磅消息，矽光子技術朝量產邁進有所進展，持續挹注族群多頭人氣。

上周五（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41938.45點，下跌696.75點、跌幅1.63%；S&P500指數下跌1.54%；那斯達克指數下跌1.63%；費半指數下跌2.42%。台積電ADR漲0.6%。傳白宮即將宣布新的晶片出口限令，輝達下跌3%，領頭半導體股走低，股債市同步下殺，四大指數全數收黑。

美國去年12月新增非農就業人數25.6萬人，創下九個月最高，失業率意外下降，為就業市場意外強勁的一年畫下句點，但進一步助長Fed放緩降息的市場預期。LSEG數據顯示，金融市場如今預期Fed今年只會降息1碼；美國30年期公債殖利率一度突破5%，達到自2023年11月以來最高。10年期公債殖利率收在4.772%，為2023年11月以來最高。

美國政府對俄羅斯能源產業祭出迄今最廣泛也最嚴厲的制裁，國際原油價格應聲大漲逾3%，漲抵三個月新高。布蘭特原油3月期貨上周五大漲3.7%，收在每桶79.76美元，盤中一度漲破80美元。紐約西德州輕原油（WTI）2月期貨漲3.6%，以每桶76.57美元作收。兩種期貨價格都創三個月新高。

三大法人上周五集中市場合計賣超248億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超171.9億元，投信賣超9.1億元，自營商（自行買賣）賣超21.1億元，自營商（避險）賣超45.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加748口至17,105口，其中，外資淨空單增加948口至41,948口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少420口至19,736口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.8下降至0.78。VIX指數上升0.35至20.18。外資台指期買權淨金額-0.19億元 ; 賣權淨金額0.54億元。整體選擇權籌碼面偏空。