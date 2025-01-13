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安聯投信：大盤將維持箱型格局 重要法說值得關注

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，市場對AI供應鏈已有高度預期下，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力仍扮演關鍵角色，可持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望，預期大盤仍將維持箱型格局。接下來登場的重要法說可能釋出的訊息也值得關注。

安聯投信台股團隊表示，近期盤面主題仍圍繞在AI主軸，相關主題各有表現。前半周受到登場的美國CES(消費電子展)激勵而表現亮眼，但下半周則在評價面、漲多拉回，以及美國新任總統川普即將於元月20日上任、農曆年節逼近，受不確定因素影響，壓抑市場氛圍。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，儘管盤面資金輪動快速，部分漲多族群面臨獲利調節壓力，部分受惠低基期因素或具成長利基等題材，則相繼受到部分資金所青睞，整體來說，大盤主題仍圍繞在AI相關主題、但多空表現差異大。

安聯投信台股團隊表示，2025年AI有望維持高速成長趨勢。以CoWos題材為例，根據調研資料顯示，由於人工智慧AI晶片都需要CoWoS先進封裝，市場預期2025年CoWoS產能依然供不應求。2024年底CoWoS月產能約3.8萬片，預估今年至少倍增，AI供應鏈產值有望同步成長。

展望後市，安聯投信表示，美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，都將是牽動2025年全球市場重要因子；預期川普政策不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；國際貨幣基金(IMF)預估2025年主要經濟體為正成長，全球經濟仍可望正向表現，但需留意川普上任後政策措施對全球經濟各區表現的影響。

安聯投信台股團隊表示，2024年AI帶動台灣總企業獲利復甦回升，2025年獲利表現有望受惠於企業獲利表現；針對美國新任總統即將上任的影響，預期新總統關稅政策推動方向仍有待觀察，中短期對台股企業影響應有限。

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