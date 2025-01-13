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永豐投顧：台積電、大盤守穩關鍵 多方仍有生機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上周經歷起伏，其實跌的股票多，但是台積電（2330）突破並且站穩1,100元，大盤則是回到23,000點，雖然無功、但也無過。永豐投顧表示，考慮長假前的賣壓，多方不能算失敗，留有一線生機。

近期美元指數持續攀高，又站上109，新台幣也隨之貶值，逼近33元兌一美元。美國經濟表現堅挺，兌歐元強勢，貿易戰威脅又壓抑中國大陸，所以美元兌歐元、人民幣都是強勢，新台幣勢必跟進。美債殖利率又站上4.6%，對歐、中的利差擴大，吸引全球資金回流，台股資金面不利。

儘管輝達在CES展現多項技術突破，但華爾街反應冷淡。分析師認為，輝達這次新品發表雖然具備長遠的技術價值，但短期內難以帶來明顯的收入增長，市場也缺乏更具吸引力的催化劑，輝達股價沒有突破。

永豐投顧表示，本周處於春節長假前，宜逢高減量，保持觀望，選股則集中近期較為強勢AI個股。

台股 新台幣 輝達

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