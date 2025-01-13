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存股族笑了…金控股息衝3,000億 締造新紀錄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
2024年14家金控獲利飆高，金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升14家金控配發的總股息，市場估可望落在2,990億元左右，有機會上探3,000億元大關。 路透
2024年14家金控獲利飆高，金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升14家金控配發的總股息，市場估可望落在2,990億元左右，有機會上探3,000億元大關。 路透

2024年14家金控獲利飆高，金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升14家金控配發的總股息，市場估可望落在2,990億元左右，有機會上探3,000億元大關，寫逾20年金控史上的新高紀錄，逾700萬金控股的存股族，口袋將麥克麥克。

金控股總股息
金控股總股息
影響金控配息的兩大關鍵，一是2024年金控獲利水準，二是金融資產評價損失是否擴大。

以14家金控自結2024年全年稅後純益5,979.8億元，法人以過往盈餘分配率平均約落在五成來推估，總股息可望有2,990億元水準，甚至有機會衝破3,000億元大關，締造新高紀錄。

其次，2023年底各金控金融資產未實現損失（反映在其他權益項下的損失）而提列的特別盈餘公積是2,086億元，到2024年9月底損失更進一步縮小到126億元，等於2024年前三季「其他權益」已大幅改善了1,960億元。

其中又以四家壽險型金控「其他權益」損失大幅縮小了1,349億元或78%最多，八家銀行型金控則縮小了497.5億元，直接「虧轉盈」，另一家證券型和一家票券型金控的「其他權益」均已維持正數。

惟2024年第4季美債殖利率大彈，股市劇烈震盪，恐讓各金控金融資產未實現損失又擴大，壓縮特別盈餘公積迴轉到未分配盈餘的空間，金控主管說，可能最終只會替股東配息「加一點小菜」。

換言之，就算以2024年當期獲利的最保守五成配發率做配息，也有約2,990億元總股息水準，若再加計約千億元特別盈餘公積的沖回數，總股息依舊樂觀。

股息 配息

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