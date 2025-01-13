金控比一比…富邦、國泰、中信 股息可期

2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFRS17後正利差較大的富邦金（2881）、國泰金（2882），及現金股息殖利率優於同業的中信金（2891）。

富邦金2024年稅後純益為1,511億元，每股稅後純益（EPS）10.8元，國泰金達1,111億元，EPS為7.28元、中信金為720億元，EPS為3.64元。其中富邦及中信稅後純益皆創新高，富邦金首度突破1,500億元，國泰金突破1,000億元寫歷史次高，中信金則超越700億元。

法人指出，依美國聯準會2024年12月點陣圖及市場預期2025年美國降息幅度已縮減兩碼到3.9%，推升美國10年期公債一口氣走揚到4.5%至4.7%，帶動2025年美債殖利率曲線轉為正斜率。

這對金融股有三大利多，一、美債殖利率曲線轉為正斜率，有助金融業養券利差，二、推升壽險再投資收益率，三、台美利差縮減，可改善壽險業避險成本，壽險型金控受惠最大。

銀行型金控則受惠美國持續降息，可降低美元資金成本，加上美國候任總統川普對大陸政策趨嚴也料帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

惟市場認為2025年最大隱憂是，一旦川普發動關稅懲罰措施，勢必增加產品成本，造成通膨再度升溫，恐使美國聯準會（Fed）暫停降息，甚至進一步轉為升息。

一家金控主管說，近期美10年期公債殖利率大彈到4.7%，擴大舊債評價損失，美股暴跌加深市場隱憂，讓全球股債市前景布滿陰霾。