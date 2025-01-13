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台積電16日法說 法人看多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台積電（2330）本周四（16日）法說會萬眾矚目，雖有雜音預期台積電首季營收偏弱，但法人普遍維持看多，維持「優於大盤」或「買進」評等，最近的目標價已上看1,500元。

外資去年以來頻頻調高台積電的目標價，以反映台積電受惠於AI大趨勢。不過，在台積電本周四法說會前，有外資法人逆勢調降台積電目標價，主要是基於台積電去年第4季合併營收季增率太強，預期本季營收恐較上季衰退，未如市場期盼繳出季增成績單。

摩根士丹利證券（大摩）半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電在年初法說會釋出的展望通常會較保守，但結果也經常超出預期。

大摩認為，台積電本周四法說會可能會釋出比市場預期弱的財務預測，包括全年美元營收年增率略高於20%，市場共識則是較接近30%。

大摩預期，台積電本周四釋出的毛利率預測可能為高於53%，比市場預期57%至59%差。不過，大摩維持對於台積電1,388元的目標價。

摩根大通證券（小摩）則於上周對台積電重申1,500元的目標價。小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）發布個股報告指出，台積電首季營收預估季減1%，而台積電本身可能預估為季持平；今年全年美元計價營收仍將年增27%，2025年毛利率可望達59%，資本支出持續增加，且在2奈米製程的前兩年市占率接近100%。

台積電 法說會 營收

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