台股估先下後上 盯五變數

台股上周失守季線，短線可能區間整理，屏氣等待16日登場的台積電法人說明會。法人表示，台股有望先下後上，近期可關注五大變化，即台積電（2330）法說、美股財報、美國聯準會（Fed）官員談話、美元指數、外資動向。

台股連跌三日，仍力守23,000點之上。儘管台積電ADR股價上周五上漲，但台指期電子盤下跌130點，加上外資期貨空單偏高，上周五時仍達41,948口，本周三壓低結算機率高，對台股本周上半周形成壓力，最低可能下探元月初低點22,713點。

綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧董事長蔡明彥、富邦投顧董事長陳奕光看法，美股急跌，反映Fed降息機率持續下降，加上台指期周三結算，台股本周波動大增；但若美股止跌回穩，台積電法說又釋出利多，就有利台股反攻。

台股本周觀察重點

台積電法說是本周首要注意焦點，其次則是美股財報。美國財報季開跑，本周將有21家S&P 500企業公布財報，包含美國六大金融公司與部分地區銀行等，市場聚焦重量級科技股何時公布財報，及其發布展望對供應鏈影響。

第三是Fed政策，須留意Fed官員對經濟、通貨膨脹及利率看法，以判斷美國貨幣政策走向。上周五發布的美國非農就業人數遠高於預期，便使投資人擔心Fed不降息反升息，美股四大指數周五跌幅都超過1.5%，費城半導體指數更大跌2.4%，干擾台股多頭勢力。

第四是美元指數及美債殖利率近期都衝到波段高點，依歷史經驗來看，不利股市。Fed降息機率大減，美元指數衝到2022年10月以來高點；美國公債價格大跌，10年期公債殖利率衝到4.77%，是2023年11月以來高點。

第五則是外資動向。統計至上周五，外資對台股已連三賣，累計賣超622.8億元，加上投信及自營商也都站在賣方，造成台股連跌三日。法人認為，如果美元持續強勢，資金可能回流美國資產，不利台股在內的其他股市。

就技術面來看，凱基投顧分析，台股歷經急漲創高後急跌，失守短中期均線，即使短線因為負乖離過大而有反彈機會，但短期壓力已成型，近日恐需要先適度休息。在台積電法說登場之前，台股預期仍將呈現區間整理格局。