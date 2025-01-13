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智邦目標價 升到950元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）、花旗等外資券商紛紛於最新報告看好智邦（2345），預估其去年第4季每股純益（EPS）將優於預期，並持續看旺今、明年營運，主因穩健的成長前景以及在人工智慧加速器和資料中心交換機領域的發展。

其中花旗重申「買入」的評等，並將目標價從675元大幅調升至950元；而摩根士丹利（大摩）也同樣給予「優於大盤」的評級，目標價700元。

花旗表示，預計智邦今年至明年將持續增加亞馬遜（Amazon）AI加速器產量，並於去年第4季開始為亞馬遜生產800G交換機，預計在加速遷移下，貢獻將持續擴大，智邦將贏得新雲端服務廠（CSP）客戶新項目，為營運成長增添額外動能。

花旗指出，預測智邦今年800G交換器將達到總量的16%左右，AI加速器將達到42%左右。

大摩表示，儘管過去基期較高，但今年仍可望維持營收雙位數成長，加上ASIC、AI部署的增量產品，並從中長期來看，有望拓展更廣泛的客戶群，後續維持看旺。

智邦 花旗

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