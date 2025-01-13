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一周盤前解析／AI、機器人股 短線聚焦

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（10日）下探季線支撐，但力道不足，以下跌69點、23,011點作收。法人表示，隨著川普即將上任美國總統、FOMC會議紀錄釋出偏鷹訊號，加上年節將近，市場觀望情緒升溫，預計台股短期將呈震盪整理格局，投資人可擇優布局人工智慧（AI）、機器人、高殖利率股。

統一投顧協理陳晏平指出，台股因傳出川普打算宣布國家經濟緊急狀態為徵收關稅鋪路，加上疫情升溫等利空干擾，多方技術面遭破壞；基本面上，大立光法說會對未來營運展望正面，市場更期待本周台積電（2330）法說，能帶來樂觀正面的展望，另外，輝達執行長黃仁勳即將來台、及科技大廠尾牙行情等題材，皆有利相關題材股多方輪動，惟後續仍須觀察外資期貨空單及量價變化。

操作建議拉回逢低擇優布局，並汰弱留強，選股不選市。選股以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台新投顧范婉瑜認為，美國聯準會會議紀錄強調通膨上行風險加重，或將放慢降息步伐，拖累指數回測23,000點整數關卡。後續市場將關注台積電法說會、川普上任後所採取行動，加上接近農曆春節長假，市場資金追價意願低，預期台灣加權指數仍維持區間震盪，有題材的強勢股續輪動，包括機器人概念股、BBU概念股、網通股、鏡頭廠、防疫概念股。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台積電法說將於本周登場，市場預期去年第4季每股獲利有望創新高，今年第1季營收展望正向，可關注相關供應鏈。電子股仍聚焦AI題材，可關注伺服器、散熱、蘋概、光學、顯卡等。非電族群留意工具機、電機電纜、航空、散裝、運動製鞋等。

台積電 美國聯準會 高殖利率

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