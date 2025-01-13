財報空窗期 強勢股點將

上市櫃公司去（2024）年營運全數出爐後，隨時序進入財報空窗期，行情焦點將轉向起飛的作夢行情，近五日三大法人也將銀彈聚焦在「漲」相佳的群益證（6005）、長榮航以及英業達等16檔財報空窗期強勢股。

據CMoney統計，上市櫃公司過去十年財報空窗的股價表現，當中上漲年度在八次以上的有396家，占比超過二成，更有十檔上漲機率更高達100%，顯見財報空窗期的作夢行情，確實值得投資人留意與期待。

篩選上市櫃公司過去十年財報空窗期的表現，其中上漲年度超過八次，且近五日吸引三大法人進場加持、買超張數在2,500張以上的個股，更具有指標性，且法人對於科技股、金融股以及傳產股都各有一定偏好。

其中，科技股占多數，如全球第四大NB代工廠英業達、全球前五大筆電主機板製造廠微星、全球第二大NB代工廠仁寶、全球光電元件及電子關鍵零組件的領導廠商光寶科、無塵室及機電工程整合廠亞翔等均名列榜中。

此外，全球晶圓代工廠龍頭台積電、利基型及消費型DRAM的專業製造廠南亞科、台灣MCU領導廠盛群、寬頻設備供應商智易、全球超高速乙太網路IC領導廠瑞昱、全球前三大砷化鎵磊晶片廠全新等，近期也都獲得三大法人的加持，受惠於AI趨勢發酵，相關供應鏈紛紛搭上成長動能特快列車。

而在金融股方面，包含台灣前五大券商的群益證、官股銀行的華南金及第一金等，均大舉獲得法人買盤的青睞。至於傳產股部分，入列的有航空股長榮航、知名汽車AM鈑金件製造商耿鼎，受惠於營運寫下良好表現，也成為法人買盤簇擁的焦點。

另外，從今年以來股價表現進行觀察，群益證、盛群今年來漲幅都在一成以上，表現明顯強於大盤，主因受惠於高殖利率、新營運成長動能等利多催化，成為市場投資人矚目與熱議的焦點。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥等看法，進入龍年封關前夕，買盤轉趨謹慎，預期指數表現空間相對有限，關鍵點仍在本周的台積電法說會，此時投資人可以留意強勢股、作夢題材股、高殖利率題材股等進行布局。