留政鈺專欄／金控、營建類股 靈活操作

2025年開年來，正當市場關注川普即將就任之際，全球主要國債面臨沉重賣壓，上周日本10年期債券殖利率創下1.215%，為2011年來新高，美國10年期債券殖利率來到4.7860%去年10月以來新高，德國10年期債券殖利率2.597%，近一個月也反彈59基本點（bps）。

主因上周五公布12月新增非農人數意外增至25.6萬人，失業率降至4.1%，密西根大學調查未來一年通膨預期由2.8%升至3.3%，加上12月美國ISM製造業指數來到49.3創下九個月以來新高，其中新訂單52.5來到一年高點，物價同步升溫至52.5；ISM服務業指數更是由52.1來到54.1，其中物價58.2來到64.4，同步反應出物價上揚、景氣升溫和就業放緩趨勢。

受到近期美國經濟增溫，市場利率期貨反應29日利率持平機率高達93.6%，上半年降息時程也由3月中推遲至6月中，2025年內降息次數保守看待僅1碼。第一金投顧研究部預估，若以目前聯邦基準利率4.5%觀察，美10年期債券殖利率近期反應年內降息由二次修正至一次，參考去年底美國10年債收在4.569%，短線滿足點可能在4.819%附近，聯準會未來降息步調將更謹慎。

美國CES展上周順利落幕，輝達（NVIDIA）如預期發布50系列顯卡，較於40系列同等級顯卡效能提升二倍，CP值優於市場預期，有望帶動終端銷售；此外，輝達意外亮相AI超級計算機Project DIGITS，結合輝達資料中心核心晶片與聯發科協助打造的中央處理器的高性能桌上電腦，滿足開發者在人工智慧（AI）研究中的特定需求。2025年，輝達除GB系列AI伺服器外，邊緣運算產品將持續開花結果。

台股部分，上周五台積電公布2024年12月營收2,781.6億元，月增0.8%，年增57.8%；第4季營收8,685億元，超越財測269億美元（8,608億元）區間上緣。研究部預估台積電（2330）第4季毛利率可望達財測上緣59%，全年EPS可望達45元。其中，2025年首季受惠漲價效應，加上AI需求旺盛，預估首季營收僅下滑5%，EPS可望超越市場平均預期的13元，2025年EPS有機會上修至60元。

本周四台積電法說會重點關注有四個，包括海外廠稀釋毛利率情形及未來毛利率走向、AI晶片需求及未來展望、今年資本支出情形、今年2奈米放量情況及3奈米營收占比變化。

技術面來看，台股面臨24,000點關卡拉回，台積電股價力守1,100元上，由於季線仍呈現上升趨勢有利低檔支撐，預估指數於22,800~24,000點間整理。選股方向，AI伺服器供應鏈、仍是今年投資核心主軸，包括台積電、鴻海、廣達、緯穎、智邦、AES、川湖等；CPO相關概念股聯鈞、華星光、上銓；輝達RTX50顯卡概念股華碩、技嘉、微星、全漢、僑威等；任天堂Switch 2概念股，原相、創惟、茂達等。

此外，2024年金控自結獲利達5,979.8億元史上新高，其中富邦金、國泰金和中信金獲利高居前三，為第1季可布局的股利題材股。另，近期股價落底具備認列交屋帶動獲利成長的營建類股，包括愛山林、海悅、長虹、華固等，第1季也有跌深反彈機會。綜合以上，進入春節封關前夕，季線附近持股可以提高至五成，靈活操作迎接年後上漲行情。（作者是第一金投顧資深協理）