就市論勢／先進製程、網通 聚焦

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳上周在美國消費性電子展（CES 2025）的開幕演說內容豐富，但輝達股價未能續漲，除傳聞美國政府擴大管制出口大陸AI晶片，部分外資認為，輝達秀出的Cosmos平台、RTX 50系列新顯卡、汽車晶片THOR與AI超級電腦Project DIGITS等，都是未來AI世界的前景，但黃仁勳並未更新市場關注的GB200、GB300出貨展望，外資因而無法大幅調升輝達獲利預估。

輝達與特斯拉堪稱是「頂尖對決」，兩大巨頭都把未來押注在AI與機器人，自駕車領域特斯拉暫時領先，但輝達攜手豐田（Toyota）推動高度自動化駕駛，未來自駕車就變成AI行動機器人。

輝達AI晶片業務面臨挑戰，雲端服務供應商（CSP）客戶不願發展AI被輝達控制，找上博通提供ASIC發展自研AI晶片，現況輝達仍領先，但非輝達聯盟逆襲的成長性較高，勝負關鍵之一是台積電（2330），傳聞博通可能轉單日本Rapidus，Rapidus計畫4月啟動2奈米晶片試產，最快6月投產。

投資建議

黃仁勳本周將來台參加輝達台灣尾牙，成為焦點，熱度會延續到3月輝達GTC大會。AI股操作要注意股價技術面強弱變化，市場認同度愈高的標的，籌碼穩定度愈差，去年此時熱門的伺服器代工、散熱族群，逐步被AI機器人、BBU、矽光子取代。

台積電本周四（16日）法說會利多可期，市場更關注封關前觀望氣氛，導致「拉積盤」衝擊擴大。短線操作建議包括先進製程、AI機器人、網通與生技股。