快訊

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

就市論勢／先進製程、網通 聚焦

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳上周在美國消費性電子展（CES 2025）的開幕演說內容豐富，但輝達股價未能續漲，除傳聞美國政府擴大管制出口大陸AI晶片，部分外資認為，輝達秀出的Cosmos平台、RTX 50系列新顯卡、汽車晶片THOR與AI超級電腦Project DIGITS等，都是未來AI世界的前景，但黃仁勳並未更新市場關注的GB200、GB300出貨展望，外資因而無法大幅調升輝達獲利預估。

輝達與特斯拉堪稱是「頂尖對決」，兩大巨頭都把未來押注在AI與機器人，自駕車領域特斯拉暫時領先，但輝達攜手豐田（Toyota）推動高度自動化駕駛，未來自駕車就變成AI行動機器人。

輝達AI晶片業務面臨挑戰，雲端服務供應商（CSP）客戶不願發展AI被輝達控制，找上博通提供ASIC發展自研AI晶片，現況輝達仍領先，但非輝達聯盟逆襲的成長性較高，勝負關鍵之一是台積電（2330），傳聞博通可能轉單日本Rapidus，Rapidus計畫4月啟動2奈米晶片試產，最快6月投產。

投資建議

黃仁勳本周將來台參加輝達台灣尾牙，成為焦點，熱度會延續到3月輝達GTC大會。AI股操作要注意股價技術面強弱變化，市場認同度愈高的標的，籌碼穩定度愈差，去年此時熱門的伺服器代工、散熱族群，逐步被AI機器人、BBU、矽光子取代。

台積電本周四（16日）法說會利多可期，市場更關注封關前觀望氣氛，導致「拉積盤」衝擊擴大。短線操作建議包括先進製程、AI機器人、網通與生技股。

AI 晶片 輝達

延伸閱讀

因「新疆議題」槓中國及馬斯克 魯比歐提名聽證面臨硬仗

靈活應變創新 黃仁勳成CES巨星

台股聚焦黃仁勳及台積電法說會 法人：關注資金動向

CES展後三大爆點：AR/VR、機器人、AI PC

相關新聞

台股本周估先下後上 盯五變數

台股上周失守季線，短線可能區間整理，屏氣等待16日登場的台積電法人說明會。法人表示，台股有望先下後上，近期可關注五大變化...

存股族笑了…金控股息衝3,000億 締造新紀錄

2024年14家金控獲利飆高，金融資產評價損失持續縮小，兩大利多推升14家金控配發的總股息，市場估可望落在2,990億元...

金控比一比…富邦、國泰、中信 股息可期

2025年美國降息減速，美債殖利率曲線轉為正斜率，有助壽險再投資收益，也可讓銀行業資金成本持續下降，法人圈看好接軌IFR...

台積電16日法說 法人看多

台積電本周四（16日）法說會萬眾矚目，雖有雜音預期台積電首季營收偏弱，但法人普遍維持看多，維持「優於大盤」或「買進」評等...

財報空窗期 強勢股點將

上市櫃公司去（2024）年營運全數出爐後，隨時序進入財報空窗期，行情焦點將轉向起飛的作夢行情，近五日三大法人也將銀彈聚焦...

留政鈺專欄／金控、營建類股 靈活操作

2025年開年來，正當市場關注川普即將就任之際，全球主要國債面臨沉重賣壓，上周日本10年期債券殖利率創下1.215%，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。