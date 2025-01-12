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台股龍年封關倒數 法人建議逢高減量 保持觀望

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
金龍年台股封關在即，法人表示，建議台股投資人本周逢高減量，保持觀望。本報資料照片
金龍年台股封關在即，法人表示，建議台股投資人本周逢高減量，保持觀望。本報資料照片

金龍年台股倒數，台股上周五走勢震盪，終場指數小跌69點，大盤收在2萬3011點。台股周K線連兩周收黑，法人表示，市場本周關注16日的台積電法說會，考量資金面對台股不利，聯準會降息預期持續收斂，封關前的走勢震盪難免，建議投資人逢高減量，保持觀望。

由於時間日趨接近春節長假，三大法人上周交投明顯轉趨清淡，外資小幅買超10.47億元，自營商同步小幅回補18.26億元，僅有投信調節77.21億元，連續第3周站在賣方，三大法人合計上周賣超48.48億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，隨著時間接近金龍年封關，目前市場等待晶圓龍頭大廠法說會，預期將帶來正向的2024年第四季財報、先進製程與先進封裝展望，此外，輝達尾牙也將於本周登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵，但須留意由於川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

目前距離封關僅剩下8個交易日，杜欣霈分析，統計1991年至2023年長達33年的台股單月表現，1月上漲機率平均超過5成，而2月、3月的上漲機率逐月走高，分別達67%、70%，顯見每年在春節封關行情加持之下，台股漲多跌少，且只要川普就任後未替市場帶來意外，這股多頭氣勢可望延伸至春節開紅盤之後。

永豐投顧則提醒，近期美元指數持續攀高站上109，台幣隨之貶值，逼近33元關卡。美國經濟表現堅挺，兌歐元強勢，貿易戰威脅又壓抑中國大陸，所以美元兌歐元、人民幣都是強勢，台幣勢必跟進。加上美債殖利率站上4.6%，對歐、中的利差擴大，吸引全球資金回流，台股資金面不利。

此外，台股上周經歷起伏，跌的股票多，但台積電突破且站穩1100元，大盤則是回到2萬3000點，若考慮長假前的賣壓，多方不能算失敗，留有一線生機。本周處於春節長假前，建議逢高減量，保持觀望，選股則集中近期較為強勢AI個股，區間看2萬2600至2萬3500點。

台股 春節

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