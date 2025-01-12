未來一周美股三大觀察變數 這些數據將公布

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意聯準會（Fed）各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、利率的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國12月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

第三是企業財報。未來一周將有21家S&P 500企業公布財報，包含美國六大金融公司與部分地區銀行：花旗、美國銀行、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、貝萊德、紐約梅隆銀行、道富銀行、PNC金融集團、公民金融集團、聯合健康等。

美國財報季開跑。根據Factset到1月3日數據，預計第4季S&P 500指數企業獲利將成長11.9%，金融股成長力道最強，達39.5%，至於通訊服務、科技、消費耐久財、公用事業、醫療保健等類股，也有雙位數的增幅。

Factset統計，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長14.8%，高於2024年的9.5%。其中，科技股預計將成長23.2%，仍是表現最強勁的類股。富蘭克林投顧表示，科技股具有人工智慧（AI）題材、監管鬆綁等題材，表現依然可期。

另外，富蘭克林投顧表示，小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。而且，小型股的獲利展望也優於大型股。根據Refinitiv到1月9日的數據，以小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將在2025年成長49.1%，高於2024年的22.5%，也高於大型股。