台積16日法說 資本支出聚焦

台積電（2330）將於周四（16日）召開法說會。法人看好，台積電2025年資本支出可望衝上新高；受惠3／5奈米家族產能續滿載，可望釋出本季傳統淡季業績逆勢季增，及2025全年美元營收年增雙位數百分比的好消息。

以此推估，今年台積電美元營收將首度挑戰跨過千億美元大關，再寫新猷；另外，台積電釋出半導體景氣看法，也將成為台股風向球。

台積電法說會的法人關注議題包含：2025年首季美元營收能否持續季成長挑戰新高、地緣政治、海外廠區進度、半導體景氣看法、2奈米等先進製程進度、資本支出2025年能否衝上380億美元的新高、季配息何時再拉升等。

台積電法說會觀察重點

法人估，台積電2025年全球新建與持續建設廠區高達十個，加上2奈米擴充超預期，將使台積電2025年資本支出可望達340-380億美元（約新台幣1.1兆元至1.2兆元），挑戰歷史新高。

對2025年首季展望，法人預估，受惠AI多元應用，帶動半導體先進製程需求及地緣政治急單挹注，台積電2025年首季美元營收有機會挑戰季成長個位數或至少持平2024年第4季的歷史新高， 展現淡季不淡的營運表現。

若台積電今年美元營收超過千億美元，換算新台幣營收將站上3兆元整數關卡，同步挑戰新高，為全球純晶圓代工廠第一家。隨台積電營運持續大放光芒，台股多頭也將吞下定心丸。

受惠於AI與高速運算（HPC）應用訂單能見度直達2028年，法人預期台積電2025年業績持續維持高雙位數成長，全年營收將突破千億美元里程碑、達1,071億美元（逾新台幣3.5兆元），再創新高。

法人分析，台積電營收成長主要引擎來自先進製程貢獻持續拉升，享有「贏者全拿」的領先者紅利。隨2奈米家族2025年量產，也是助攻營運的一大利器。

另外，台積電美國亞利桑那州新廠、與日本熊本一廠等海外廠區，也將於2025年加入貢獻營運，有助因應客戶異地備援需求，並帶來穩健營收。

先進製程方面，先前業界傳出，台積電2奈米客戶群需求超乎預期強勁，2025年應對長期需求，資本支出也將恢復年成長、並挑戰新高。2奈米相關擴充產能規畫，外傳將導入南科，以製程升級挪出空間。

客戶方面，蘋果先前率先包下台積電2奈米首批產能，非蘋應用客戶也因AI蓬勃發展而積極規劃採用，甚至後續不少AI新創公司也排隊預定，預估南科3奈米部分產線可望轉為2奈米。