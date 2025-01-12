金控預估配息 大解碼…十家現金殖利率超過3.5%

上市金控股2024年獲利大爆發，股利配發前景看好，根據法人以各金控2024年獲利數推估，現金股息可望更上層樓，14家金控都有能力發放，預估多達十家金控現金股息殖利率超過3.5%，是定存利率的兩倍以上。

法人預估，中信金（2891）股息殖利率可望超過5%，國泰金（2882）、華南金（2880）4.5%，富邦金（2881）、玉山金（2884）都可達4.4％。

過去兩年新光金股利掛零，2024年新光金全年稅後純益206億元創歷年次高，每股稅後純益（EPS）1.26元，可望恢復股利發放。14家上市金控今年全員都可發放股利，現金股息將持續成長。

上市金控公司預估股息殖利率

富邦金去年大賺逾1,511.6億元，EPS 10.8元。富邦金董事長蔡明興昨（11）日在謝年會前受訪指出，今年股利應該會比去年更好，並以現金股息為主。法人預估，以過去富邦金股利配發率約四到五成來看，今年每股股利樂觀預期可望上看5元，其中現金股息可能在4~4.5元之間，以富邦金10日收盤價89.9元估算，現金股息殖利率應可達到4.4%以上 。

根據第一金投顧以2024年金控自結獲利數字，國泰金每股現金股息都有3元以上實力，中信金可望2元起跳；去年獲利創新高的元大金，預期可配發每股1.45元現金股息。公股金控因有現金股息上繳國庫考量，兆豐金、華南金每股現金股息分別可達1.5元、1.2元。

獲利創新高的第一金與民營永豐金也有近1元，玉山金也可望超過1元。去年股息配發率破100%的國票金，今年預期將恢復正常配發率。

綜觀14家上市金控，以目前股價估算現金股息殖利率將有十家超過3.5%，其中八家超過4%，不讓股民失望。

其中，現金股息大方配、殖利率最高的個股為中信金，預期每股配發現金股息保底2元，以10日收盤價估算股息殖利率達5.2%。其次為國泰金，預估每股配發現金股息可達3元，股息殖利率4.6%，第三是華南金，股息殖利率4.5%。

元大金、凱基金的現金股息殖利率預期分別有4.2%、4.1%，永豐金日前表明股利配發不受合併京城銀案影響，預估股息殖利率也有4%，都有定存利率兩倍以上水準。