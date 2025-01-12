連接器股AI與車用雙動能 貿聯、嘉澤等業績可期

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200，將帶動今年高速傳輸線與連接器的需求，加上電動車帶動智慧化與聯網化的風潮，AI與車用兩大動能，推升包括貿聯（3665）、嘉澤（3533）、廣宇、正崴、佳必琪、胡連、萬泰科、詮欣、宏致、信邦、瀚荃、正淩等今年的連接族群業績看俏。

貿聯2024年全年營收540.78億元，年增6.24%，創歷史新高，今年將受惠GB200相關產品在第1季大量出貨、及主動式電纜（AEC）需求旺盛，業績再戰新高。其中，GB200相關產品，貿聯出貨電源鞭線（Power Whip）、機櫃匯流排連接器、內部匯流排連接器與傳輸線束等。

嘉澤是中央處理器（CPU）插槽的主力供應商。隨該公司開發的水冷快接頭（UQD）獲得輝達認證，加上下半年新一代GB300架構改採插槽設計，嘉澤是僅次於鴻海旗下鴻騰的插槽供應商，下半年有機會受惠。

廣宇今年在鴻海集團加持下，隨主權算力興起，具備東南亞海外產能，具有伺服器主機板（L6）到伺服器組裝（L10）供應能力，廣宇已經獲得大陸客戶AI伺服器訂單，2025年量產伺服器和交換機，後續還有兩到三家歐美客戶加入，將成為今年營收成長動能。

信邦2024年全年營收332.18億元，年增0.75%，連15年創新高，今年在半導體、綠能、AI機器人與電動車等四大動能助攻下，將挑戰業績連16年新高。

胡連2024年全年營收87.99億元，創歷史新高，年增20.05%。受惠汽車產業電動化、智慧化與網路化三大趨勢發展，該公司推出車用電子模組與區域控制器等新產品，單價與數量可望大幅提升。

正崴投資的首座友崴超級運算中心「Ubilink」，已在去年11月中旬開幕，今年規劃第二期，洽談採用GB200 AI伺服器。