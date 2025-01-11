AI熱…上市櫃去年營收新高 上月有140家締新猷

上市櫃公司2024年業績在AI強勁需求助攻下，12月營收4.1兆元，為史上單月第三高、歷史同期次高，第4季12.2兆元攀歷史單季新高，全年44.6兆元也改寫歷史年度新高。

市場專家預期，在輝達GB200等AI新品開始出貨下，今年首季業績將淡季不淡，全年有望再寫新猷。

台股2024年營收亮點

據統計，上市櫃公司12月業績在下游客戶搶運潮、輝達GB200開始逐步出貨等有利因素帶動下，全月營收交出4.1兆元、月增3%、年增24%的好成績，不但是歷史同期次高，且是史上第三高的單月佳績。

當中，緯創（3231）、英業達、緯穎等140家公司寫下歷史單月新高紀錄，家數是台股自2022年8月以來再次破百，且是2022年6月143家以來的新高，創新高公司主要集中在AI、航空、生技、內需等族群上。

而去年第4季在10月、12月分別寫下歷史單月新高、第三高成績帶動下，單季營收達12.22兆元，為歷史最佳單季成績；全年也交出44.6兆元的歷史新高好表現，年成長12.8%。

其中，個股年度營收前十強為：鴻海的6.8兆元、台積電2.8兆元、廣達1.4兆元、和碩1.1兆元、緯創1.0兆元，以及文曄、仁寶、大聯大、台塑化、統一，前五強均突破1兆元大關。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑表示，包括鴻海、台積電、廣達、緯創、英業達等AI供應鏈，12月營收都受益於GB200等AI新品陸續出貨，單月營收動輒出現四、五成的年成長幅度。雖因消費電子等產品需求因進入傳統淡季拖累，但包括台積電、緯創、英業達等都仍較11月成長，顯示AI需求強勁。

在今年第1季與全年展望，富邦投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良指出，在AI需求強勁下，今年可望擺脫過去幾年季減7%~12%的谷底表現，季減幅度有望在5%以內、甚至持平，呈淡季不淡，而全年也有望再交出年增雙位數的好成績。