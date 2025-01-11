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九檔利基族 股價逆勢衝

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到眾多不確定性影響，儘管加權指數周線收漲，但本周下半周後繼無力，日線連三黑。不過，盤面上仍有多頭零星點火，帶動聯鈞（3450）、康霈*、台特化等九檔個股股價逆勢創新高。

美國總統川普將於20日就任，傳意圖透過《國際經濟緊急權力法》迅速且大範圍對他國課徵普遍性關稅、加上聯準會會議紀錄顯示放慢寬鬆步伐，引發市場擔憂，美國公債殖利率維持高檔。

另一方面，美元指數維持強勢，不利於新興市場表現，使得外資賣多買少，加上農曆春節長假將至，市場紛紛退出觀望，特別是墊丙主力在金主提前結帳下引動賣壓出籠，使台股表現疲軟，回測23,000關卡。

不過仍有部分個股股價逆勢走揚，據CMoney統計，昨（10）日股價創高的有九檔，如成衣服裝機能性布料生產廠竣邦-KY、半導體特氣及精密化學材料製造商台特化、新藥開發股康霈*、代工鞋廠來億-KY、高科技無塵室工程股聖暉*、廉航股台灣虎航、台灣行動支付領導品牌LINEPAY、全球高爾夫球桿頭製造廠龍頭復盛應用、全球前三大雷射二極體封測EMS廠聯鈞。

其中，LINEPAY今年以來上漲27.3%表現最強，台特化17.8%、來億-KY漲13%、竣邦-KY漲12.7%、台灣虎航12.5%、聯鈞9.5%、聖暉*6.4%、復盛應用6.1%、康霈*5.6%。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，AI持續引領漲勢，科技股仍為主流，消費性電子產品尚未回暖，仍有待利多提振。AI伺服器是推升基本面走揚的主要動能，考量AI次產業會輪動，建議不要追高，可待拉回留意布局機會。

台灣虎航 美國公債 聯鈞

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