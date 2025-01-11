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空方尾盤偷襲 台股紅翻黑 外資、主力、當沖客扮殺手

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股10日原先開低走高，盤中一度上漲121點，不過隨市場賣壓再度湧現。聯合報系資料照
台股10日原先開低走高，盤中一度上漲121點，不過隨市場賣壓再度湧現。聯合報系資料照

台股昨（10）日原先開低走高，盤中一度上漲121點，不過隨市場賣壓再度湧現，指數在平盤附近游移，最後一盤在空方偷襲摜壓104點下，指數瞬間由紅翻黑，終場下跌69點、收23,011點，連三跌，再破季線支撐。

根據盤後資料交叉比對分析發現，最後一盤賣壓主要來自外資，包括摩根大通、高盛、麥格理、滙豐、法興、大和資本等，其他還包括多位市場主力大戶聚集的元大總公司、以及當沖客集散地的凱基台北分點等。

台股10日觀盤重點與後市展望
台股10日觀盤重點與後市展望

三大法人動向，昨日共計賣超台股248億元，其中，外資賣超171.9億元，連三賣、累計賣超622.8億元；投信賣超9.1億元，連五賣、累計賣超77.2億元；自營商賣超66.9億元，連三賣、累計賣超186.8億元。八大公股行庫則買超了42.8億元。

另一方面，外資在台指期未平倉淨空單增加948口，來到41,948口，股期雙市均偏保守。

儘管美股休市，但市場擔憂美國公債殖利率高檔、聯準會降息步調趨緩、美元指數維持強勢、美國總統當選人川普就任前言論紛飛下，亞洲主要股市昨日紛紛拉回修正。台股雖然午盤前都相對強勢，但面臨到農曆春節長假進入倒數計時，買盤追價意願不高，尾盤遭遇調節，成交量也縮減至3,427.5億元。

昨天盤面上個股漲少跌多，19大類股中，僅航運、生技、造紙逆勢收紅，餘均收黑。

千金股同樣跌多漲少，檔數維持16檔不變。台積電（2330）收平盤1,100元，鴻海收181.5元，再度向180元靠攏；聯發科一度衝高至1,495元，尾盤漲勢縮小，收1,465元。

本周加權指數上漲103點，漲幅0.4%，由黑翻紅，推升整體上市公司總值升至73.85兆元，較上周增加0.35兆元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧董事長蔡明彥看法，下周加權指數區間落在22,700點至23,700點之間。由於將進行周選擇權結算，預期行情波動度不小，關注台積電法說會、聯準會官員談話、美股財報開跑等。國泰投信董事長張錫指出，台股有堅實的基本面，看好AI趨勢股帶動企業獲利提升。

台積電 台股

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