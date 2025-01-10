投保中心四力齊發 迎2025數位元年

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心成立22年，10日舉行新春記者會。投保中心董事長張心悌表示，截至2024年底，總計協助18.5萬多位投資人進行300件團體求償案件，求償金額逾799億元新台幣；其中，83件經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額約324億元。

隨著數化時代的來臨，投保中心總經理林俊宏表示，投保中心2024年就其全球資訊網進行全新改版升級，以提昇服務品質，便利民眾使用，新版網站新增了線上申訴申請、線上調處申請以及線上信箱等功能，讓民眾操作更加便捷，也大幅提升了服務的即時性與便利性。

此外，投保中心亦就團體訴訟公告受理求償登記，新增線上數位受理方式，依電子簽章法並藉由第三方（台灣網路認證股份有限公司）驗證方式及數位簽章機制，以便利案件受害投資人授權求償登記，同時也節省受理作業時間，更能有效協助投資人訴訟主張權益，2025年將是投保中心的數位元年。

展望未來，投保中心表示將秉持保護投資人權益的使命感，持續精進各項工作及任務，並致力於四項重點工作：第一，發揮團體訴訟、代表訴訟及解任訴訟之功能，持續累積民事訴訟案件判決案例，並督促董監事盡責，以落實公司法及證券交易法明定之民事責任。

第二，加速賠償款分配，實質填補投資人損害，並持續推動「錢找人」活動，期使各案件之失聯授權人皆能儘速獲取分配款項。

第三，積極踐行股東行動主義，發揮外部督促功能，促使上市櫃及興櫃公司落實公司治理，並透過宣導活動強化投資人之風險及權益保障意識。

第四，持續關注各國投資人權益保障與ESG資訊揭露相關法制與發展，並就實務運作所遇問題適時提供建議，以完善法令規章及促進市場健全發展。

為能迅速取得賠償，免去訟累，投保中心與部分發行人、刑事被告、董監事、會計師及會計師事務所等民事求償對象達成和解，歷年累計替投資人取得約63億餘元的和解金，另透過勝訴訟判決取得（包括強制執行、判決確定後清償及取得不法所得部分）金額約13億餘元，合計取得賠償款項約達76億餘元，並陸續分配予授權投資人。2024年度單年度分配超過9.8億餘元，使投資人之損害得以獲得部分賠償。另近幾年就團體訴訟取得賠償款項未經授權人領取部分，亦積極辦理「錢找人」活動，呼籲授權投資人儘速與該中心聯繫，以利後續賠償款的分配。

針對全球強調永續發展（ESG）的浪潮，主管機關所推出「上市櫃公司永續發展行動方案」，揭示了公司應分階段編製永續報告書及精進永續資訊揭露等措施，其中所涉及投資人權益部分，投保中心亦積極關注相關法制發展動態，及時維護投資人的權益。

除訴訟業務之外，投保中心作為所有上市櫃及興櫃公司的股東，去年度針對攸關股東重大權益事項議題或涉及經營權爭議者，投保中心共參與81場次股東會進行關注或表達意見，亦是歷來最多。

投保中心表示，自2024年起，投保中心推動盡責審議諮詢機制，對於積極行使職權，善盡責任之獨立董事，期能免去訟累，進而鼓勵並引導董監事盡責。

2024年投保中心提起解任訴訟達16件，其中涉及內線交易而為解任事由者更占大多數，投保中心指出，此部分涉及上市櫃公司負責人守法義務之意識，乃未來持續宣導及強化關注之重點。尤其前幾年社會矚目之光洋科公司（1785）、如興公司（4414）經營權紛爭所衍生之解任訴訟案件，近期皆已經最高法院裁判解任確定，被解任之董事三年內不得擔任所有上市櫃及興櫃公司董監事，使不適格之董監事得屏蔽於資本市場。此外近期法院實務裁判亦肯認涉及不法行為之董監事得跨公司予以解任，此等判決應可有效促進公司治理並明市場法紀落實守法義務之要求。