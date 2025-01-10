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詐團冒用主管機關名義傳送「違約交割通知函」 證交所籲民眾勿上當

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所日前接獲證券商通報，詐騙集團以主管機關名義傳送假冒的「違約交割通知函」，恐嚇該客戶將面臨民事及刑事責任。證交所呼籲，若遇相關可疑情況宜冷靜多查證，並利用證券商反詐騙專線進行諮詢。

證交所表示，日前接獲證券商通報實際案例，旗下客戶因好奇心加入詐騙集團Line群組後，留下個資表示欲參與申購上櫃股票，詐騙集團隨即表示已成功中籤，要求該客戶進行匯款約新臺幣170萬元。

所幸該客戶及時向證券商從業人員查證，並得知為詐騙行為後拒絕匯款，並未受騙。

惟詐騙集團迅速利用該客戶先前所提供的個資，以主管機關名義傳送假冒的「違約交割通知函」，並恐嚇該客戶將面臨民事及刑事責任，威脅將寄送存證信函。

雖然該客戶知悉為詐騙行為，收到假冒公文仍不免心生疑慮與不安，幸好證券商從業人員進行安撫及宣導，成功守護客戶權益。

證交所說，詐騙集團假冒主管機關並製作假公文過去已有案例，公文內容除完整引用證交所及櫃買中心違約交割相關作業要點內容外，另附上公文文號與主管機關印信，不知情之投資人仍容易掉入陷阱，因恐懼害怕而進行匯款。

證交所持續提醒，股票申購需透過合法證券商、開立證券戶才能進行，每人限申購一銷售單位，抽籤前須將款項存入本人交割銀行帳戶，絕不會匯入私人帳號。

由於抽籤程序由電腦隨機抽出，不可能保證中籤，有款項不足只是不合格件（剔除不能抽籤），並不構成違約交割，主管機關與證交所更不會函送任何「違約交割通知函」予投資人。

配合與支持政府政策，證交所持續戮力強化證券市場反詐措施，目前證券周邊單位及證券商反詐騙資源日益完善。

證交所現已於公開資訊觀測站建置「反詐騙聯防行動專區」，供證券商即時分享接獲通報之詐騙案例並得進行澄清，專區近期更新已上線，增加詐騙類型與相關警語等資訊，請全體投資人多加利用。

詐騙集團 證交所 證券商

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