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公開資訊觀測站優化網站正式上線 提升使用者優質體驗

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為全面提升公開資訊觀測站使用體驗，使投資人快速取得並善用正確的投資理財資訊，臺灣證券交易所於去年10月21日提供公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供體驗試用，預計2月23日進行網址調整切換上線作業。

證交所表示，公開資訊觀測站（MOPS）網站優化提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，廣獲使用者好評，因此規畫進行優化網站網址正式上線作業。

證交所提醒，為減少網址轉換對使用者操作使用影響，自即日起新增現行公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw）網址供投資大眾使用，於2月23日起優化網站正式以（https://mops.twse.com.tw）網址提供服務。

網址調整規劃如下：

即日起至2025年2月22日

現行網站網址：https://mops.twse.com.tw

優化網站網址：https://mopsplus.twse.com.tw

新增現行網站網址：https://mopsov.twse.com.tw

2025年2月23日起

優化網站網址：https://mops.twse.com.tw

現行網站網址：https://mopsov.twse.com.tw

作為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，公開資訊觀測站藉由介面優化為投資大眾提供了更佳的使用體驗，展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，精進以滿足投資者的需求。

證交所

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