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大摩看面板 按讚群創

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，1月電視面板報價趨勢向上，整體產業呈現正面發展，因此給予群創（3481）「優於大盤」的評等，目標價19.5元，友達則是「中立」，目標價17元。

友達昨（10）日公布去年12月營收245.9億元，月增5.7%，年增11.8%，為三個月來最佳。群創營收12月180億元、月減4.4%，年減3.7%。

大摩指出， 1月主流電視面板價格預期平均月增1.3%。中國大陸推動汰舊換新計劃，帶動電視終端需求，更有可能擴大至其他類別，在關稅上調前將更多產品輸往美國。儘管品牌為補充美國通路的庫存趕著下單，可能會導致今年下半年需求的不確定性，但仍是正面發展。

另外在IT面板部分，大摩表示，預計價格將維持平穩，未來幾個月應大致維持在目前的水平。以均值計算，預期今年第1季價格與去年第4季大致持平。

大摩認為，面板終端需求疲軟眾所皆知，加上面板價格跌幅自9月起收斂，面板廠基本面下修幅度有限，AI週期的持續性存在不確定性，投資者對AI可能不如過去幾個季度樂觀，有利於估值低廉的非AI產業。面板類股可望是潛在受惠者。

群創部分，大摩指出，群創直接與汽車OEM廠商接洽汽車顯示器業務，可提供更多差異化及客製化服務。相較於傳統的顯示模組業務，有助於強化與客戶的關係，帶來更大的營收機會。

大摩表示，友達收購BHTC後，有望持續擴大客戶群，在全球各地擁有更多元化的生產設施。短期而言，協同效益應主要來自於成本節省，長期來看友達計劃更多轉向系統供應，成為一級供應商。

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