ETN趨勢導航／統一特選台灣5GN漲2%

台股本周受到美債殖利率居高不下，及內資長假前賣壓湧現等因素影響，大盤開高走低，接連跌破5、10日線及月線、季線等多道關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一特選台灣5GN單周上漲2.02%，拔得頭籌。

美國JOLTS職位空缺數據優於預期，市場押寶美聯準會（Fed）元月恐不降息，激勵美債殖利率以及美元持續強勢，加上川普震撼言論衝擊，台股上演美國消費性電子展（CES）利多出盡戲碼。

統計集中市場單周漲103.56點或0.45%，由跌轉漲，櫃買市場周線跌2.21點或0.87%，連二黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周共有五檔績效表現優於兩市大盤，八檔繳出正報酬，以統一特選台灣5GN（020019）漲幅2.02%居冠，排名第二、三名分別為富邦特選蘋果N、元大台股領航N，單周漲幅各為1.56%、1.45%。

本周績效前段班以IC設計、市值型等特色為主，富邦蘋果正二N、策元大加權策略N、元大IC設計N、兆豐半導體氣候N、元大加權N等，本周漲幅在0.28%至1.41%不等。