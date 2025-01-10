一周熱門零股／台積電、元大高股息 強強滾

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股市場因大立光（3008）法說會內容優於預期，市場對16日台積電法說會也抱持高度期待，零股投資人進場卡位；台股農曆年封關在即，市場對後市觀望心態濃厚，台積電、高股息等ETF，成為本周零股市場熱門焦點。

台股本周一開始在市場傳出川普政府可能採取比預期更溫和關稅立場激勵，美股主要指數普遍上漲，台積電ADR大漲5.4%、超微半導體、輝達上漲逾3%中，多頭展現向24,000點挑戰的企圖心，但美國職缺報告等經濟數據優於預期，導致美債殖利率飆升，對科技股造成打擊，大盤連連回檔，日K線連四黑。

指數回檔、加上大立光法說效應加持，市場等待16日台積電法說會，也左右本周零股市場的進出變化。根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為台積電、元大高股息、國泰永續高股息、鴻海、富邦台50、群益台灣精選高息、元大台灣50、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、群益ESG投等債20+，10檔標的交易量從1,117萬股至331萬股，較上周617萬股至134萬股，明顯增溫。

台股連連回檔，加上川普20日就任美國總統，市場對關稅等政策可能引發通膨等疑慮，觀望態度濃厚，零股投資人焦點集中在基本面強勢的台積電、鴻海等AI股上，加上聯準會雖可能未來採鷹式降息策略，高股息等ETF將是目前最佳的避風港之一，與台積電等AI股成本周零股市場十大熱門焦點。

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