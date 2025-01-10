就市論勢／AI供應鏈 挑利基股

盤勢分析

針對近期盤勢，盤面主題仍圍繞在AI主軸，相關主題各有表現。本周前半周受到美國CES（消費電子展）登場的激勵而表現亮眼，但下半周則在評價面、漲多拉回，以及美國新任總統川普即將於元月20日上任、農曆年節逼近，受不確定因素影響，壓抑市場氛圍。

投資建議

就題材面，儘管盤面資金輪動快速，部分漲多族群面臨獲利調節壓力，部分受惠低基期因素、或具成長利基等題材，則相繼受到部分資金青睞。整體來說，大盤仍圍繞在AI相關主題、但多空表現差異大。

2025年AI有望維持高速成長趨勢。以CoWoS題材為例，根據調研資料顯示，由於人工智慧AI晶片都需要CoWoS先進封裝，市場預期2025年CoWoS產能依然供不應求。2024年底CoWoS月產能約3.8萬片，預估今年至少倍增。

2024年AI帶動台灣總體企業獲利復甦回升，2025年仍有望受惠於企業表現；針對美國新任總統即將上任的影響，預期新總統關稅政策推動方向仍有待觀察。

布局方向上，建議持續聚焦具長期成長趨勢，以及關注公司競爭利基及產業供需狀況，同時留意評價面及未來展望，預期大盤仍將維持箱型格局走勢。