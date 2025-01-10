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富邦媒2024年營收年增3%續創新高 網家跌破400億元

中央社／ 台北10日電

富邦媒今天公告2024年營收新台幣1125.6億元，續寫歷年新高，也是連3年破千億元規模，不過年增幅度僅3%；PChome網路家庭2024年營收跌破400億元，為375.62億元，年減9.02%。

富邦媒2024年12月營收97.47億元，僅年增0.14%。富邦媒表示，2024年推出讓商家在平台銷售經營「mo店+」平台，帶動富邦媒2024年全站交易總額（GMV）增長，大幅超越營收成長率。

富邦媒董事長蔡明忠日前曾表示，2024年推出的全新營運模式「mo店+」，至今吸引近5000間供應商進駐，上架商品數逾百萬件，加上南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」啟用，目標2025年momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，為平台經濟挹注長期成長動能。

網家2024年營收375.62億元，年減9.02%；12月營收35.05億元，年減7.2%。

網家昨天公告私募普通股價格為每股40元，共將發行6169萬4120股，約占網家增資後已發行股份30%。因網家2024年10月曾宣布，將引進統一參與認購，若統一全數認購將持股30%，成為網家最大股東。

電商營運服務商欣新網今天公布2024年營收47.15億元，年增8.64%，受惠廣告投放與代操商品營運動能皆旺，推升全年營收創歷年新高；2024年12月營收4.22億元，年增26.44%，創歷年同期新高。

富邦媒 營收

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