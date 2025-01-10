工業電腦族群公布去年營收 振樺電全年攻頂

工業電腦廠營運逐步復甦，振樺電（8114）、飛捷（6206）、事欣科（4916）、安勤（3479）2024年12月營收皆交出月增、年增雙成長，飛捷寫下27個月新高，振樺電不僅創下單月歷史新高，月增11.2%、年增137.8%，全年業績亦同步登頂。

振樺電公布去年12月營收18.98億元，累計去年全年營收為138.9億元、年增40.8%。

儘管2024年工業電腦產業受到庫存調整影響，大部分廠商皆陷入營收衰退局面，但振樺電在線上線下解決方案及半導體測試AI機台業務輪番成長下，帶動去年業績大幅成長。

展望今年營運，振樺電表示，半導體AI測試機台業務訂單能見度已達2025年上半年，該業務全年目標持穩或微幅成長，加上新大型專案及線上購物線下退貨的BORIS機台成長動能，振樺電預期，今年獲利成長幅度將優於營收增幅。

飛捷去年12月營收4.76億元，月增2.72%、年增69.3%；累計飛捷去年全年營收達46.06億元、年增32%。

以POS機、智慧零售為主戰場的飛捷，去年受到自動化／工控需求不佳影響較小，加上智慧零售市場率先復甦，故飛捷全年業績表現也名列工業電腦廠商前段班。

在事欣科方面，去年12月營收2.93億元，月增25.6%、年增5.54%；累計事欣科去年全年營收達35.73億元、年增4.66%。

展望2025年，事欣科看好川普上任美國總統，對公司將有正面效果，樂觀營收、獲利同步增長，主要受惠國防及航太業務穩定成長，加上醫療方面預計有強勁增長。

至於安勤去年12月營收為6.88億元，月增17.3%、年增5.5%；累計安勤去年全年營收達76.03億元、年減7.67%。

安勤去年第4季因中國大陸車廠自動化專案遞延，導致表現不如預期，不過，該專案預計於今年第2季開始出貨，餐飲零售今年也有大單挹注，法人看好安勤今年營運重返成長軌道，營收可望雙位數成長。