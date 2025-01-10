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台股失守季線三大法人賣超 外資提款金融股布局航運

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今天收黑、失守季線，三大法人同步賣超，其中外資賣超逾新台幣171億元，提款國泰金等金融股與面板雙虎等，買超寶成逾9200張，布局航運股；分析師指出，儘管下週台積電法說看旺，但市場仍受美國準總統川普將上任的關稅陰影籠罩。

台股今天量縮震盪，早盤一度走高，漲逾120點，至2萬3200點之上，也站回月線關卡，但盤中指數震盪翻黑，終場台股加權指數下跌69.27點，收2萬3011.86點，成交值新台幣3321.67億元。

台股本週歷經上衝下洗，自7日高點至今天收盤，近4個交易日下跌932點，週線收紅，上漲約103點。

三大法人今天同步賣超，合計賣超247.99億元。自營商賣超67億元，投信賣超9.07億元，外資及陸資賣超171.92億元。

值得注意的是，外資連3個交易日賣超，累計賣超逾622億元，投信連5個交易日賣超，自營商則是連3賣。

根據公開資訊指出，外資今天賣超排行方面，國泰金、凱基金位居前2名，賣超分別超過4.5萬張、4.2萬張；賣超鴻海逾2.2萬張，其餘則有00878國泰永續高股息、群創、中信金、00940元大台灣價值高息、友達、富邦金、0056元大高股息；顯示外資今天提款金融股與面板雙虎等。

外資買超排行方面，今天買超寶成位居第一，買超逾9200張、買超華航逾8300張、陽明逾6300張，接續為群益優選非投等債、神達、元大滬深300正2、長榮航、華邦電、中石化、金像電。另外也敲進萬海、長榮各約3000張；顯示外資低接貨櫃三雄，並加碼航空股。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台股本週漲勢峰迴路轉，上半週受惠美國消費性電子展（CES）拉抬氣勢如虹，但市場再度受到川普即將上任的關稅陰影籠罩，美股科技股弱勢，也拖累台股走勢。

蔡明翰進一步說明，儘管下週台積電16日法說登場，市場推斷肯定是利多消息，但受關稅戰隱憂壓抑，台積電勁揚和指數大漲的可能性都會推遲。

整體而言，蔡明翰認為，農曆年封關行情可能相對觀望，但在川普關稅等利空出盡後，開紅盤可望迎來好消息，呈短期不確定性因素高，但中長期仍看好的格局。

台積電 台股 外資

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