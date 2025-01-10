機器人熱潮夯！台積電、大立光與鴻海領軍 大摩力挺新唐、研華

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技大咖皆看好機器人後市發展，更帶動本周機器人類股走強。綜合機器人台廠供應鏈，除台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等三大天王外，新唐（4919）、研華（2395）等個股，皆獲外資給予「優於大盤」及「買進」評等。

機器人產業題材正夯，摩根士丹利證券（大摩）分析師Adam Jonas指出，生成式人工智能（GenAI）以及自主性相關應用，普遍被認為是智慧型機器人的關鍵技術突破。人形機器人進展上，尤其專利申請、技術規格、融資速度、涉及人形機器人新創公司等，皆可留意。

全球人形機器人的發展進入快車道，中國大陸的人形機器人專利申請數量是美國申請數量數倍，因此憑藉專利數量與市場規模展現出強勁動能，而美國則以技術優勢維持領先地位。

Adam Jonas分析，人形機器人的硬體設計持續升級外，領域內創新仍備受矚目。其中，新興AI初創企業，如Skild AI、Physical Intelligence等獲資金支持推動技術發展；行業合作也日益加強，包括Apptronik與Google DeepMind、Boston Dynamics與TRI的合作；NVIDIA、Microsoft、OpenAI 等主要AI大廠，也為智能機器人的未來探索注入更多可能性。

台積電自創下歷史天價後，摩根大通證券（小摩）、摩根士丹利證券（大摩）、高盛，新春以來均維持「優於大盤」及「買進」評級，目標價依序為1,500元、1,388元、1,355元。

大立光法說會後財報表現超預期，多家外資出具最新評級與目標價。花旗、野村、高盛均給予「買進」評級，目標價分別為3,920元、3,700元、3,485元。美銀持「中立」立場，目標價升至2,700元；里昂維持「持有」評級，目標價2,700元不變。

鴻海方面，高盛給予「買進」評等，目標價263元；大摩則給予「優於大盤」，目標價270元。另外，微控制器（MCU）廠新唐也持續發展與機器人相關複合材料；全球工業物聯網領導廠商研華也同樣開發AI自走機器人（AMR）等。大摩最新個股報告則給予新唐、研華「優於大盤」評等，目標價分別為115元、395元。