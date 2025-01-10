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台股本週上漲103點 上市公司總市值73.86兆元

中央社／ 台北10日電

台股本週上漲103.56點或0.45%，週五集中市場指數收在23011.86點，收復23000點關卡。根據證交所統計，全體上市公司最新市值為新台幣73兆8583億元，較上週增加3586.01億元。

產業別指數方面，本週以生技醫療類指數上漲6.56%最大，跌幅則以塑膠類指數下跌5.45%為最大。其他未含金融類指數上漲117.39點，漲幅約0.59%；未含電子類指數下跌328.35點，跌幅約1.73%；未含金融電子類指數下跌329.66點，跌幅約2.33%。

本週全體上市股票成交金額為1兆8059億元，股票成交量週轉率1.97%。成交金額前3名為半導體類，成交金額6021.18億元，占全體上市股票交易金額比重33.34%；電腦及週邊設備類成交金額2204.72億元，占比12.21%；電子零組件類成交金額1967.79億元，占比10.90%。

累計今年初開盤迄今共7個交易日，集中市場總成交金額為2兆6829億元，市場日平均成交金額為3832.73億元，股票成交量週轉率2.75%，股票日平均成交量週轉率0.39%。

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