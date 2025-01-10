外資賣超171億元 賣超前兩名都是金融股、鴻海竟遭連三賣

台股10日收在23,011.86點，下跌69.27點，三大法人同步賣超，外資賣超171.92億元，統計外資買賣超個股發現，金融股成為外資取款標的，賣超前兩大都是金融股，鴻海（2317）則是遭外資賣超22,279張，連三賣。

台股早盤以23,067.46點開低，一度翻紅拉升至23,202.25點，但盤中再度翻黑，低點一度達22,989.67點，終場收在23,011.86點，跌幅0.3%，季線再度失守；三大法人賣超247.99億元，包括外資賣超171.92億元，投信賣超9.06億元，自營商賣超（合計）67億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.13億元，自營商（避險）賣超45.86億元。

台積電以平盤1,100元收盤，鴻海收181.5元，聯發科一度衝高至1,495元，尾盤漲勢縮小，收在1,465元；AI股中散熱族群跌勢較重，雙鴻、奇鋐都跌破年線；矽光子族群相對抗跌，聯鈞盤中創下歷史新高330.5元，終場收314.5元，仍創收盤新高，光聖也收紅。

統計外資賣超前十大個股依序是國泰金、凱基金、鴻海、國泰永續高股息、群創、中信金、元大台灣價值高息、友達、富邦金、元大高股息等；外資賣超國泰金45,317張最高，其次是賣超凱基金42,373張，鴻海也遭外資賣超22,279張， 連三賣。

統計外資買超前十大個股依序是寶成、華航、陽明、群益優選非投等債、神達、元大滬深300正2、長榮航、華邦電、中石化、金像電等；買超前十名中有5檔傳產股，其中航運股就占3檔。

外資買超寶成9,235張最多，其次是買超華8,324張，買超陽明6,300張，長榮航也獲外資買超3,641張。