快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

富邦證券連續三年入選盡職治理資訊揭露較佳名單 30項評比指標全滿分

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券連續三年入選「盡職治理資訊揭露較佳名單」。（富邦證券/提供）
富邦證券連續三年入選「盡職治理資訊揭露較佳名單」。（富邦證券/提供）

台灣證券交易所為加強機構投資人對公司治理及永續的影響，2024年以「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大主軸、共計30項指標，對151家專業機構投資人進行評比。富邦證券在本次評比指標中，全數滿分，除持續恪遵「政策與遵循聲明」之外，同時也致力於議合執行及投票揭露等面向，因此於「實務與揭露」也獲得亮眼成績。富邦證券已連續三年入選「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，代表富邦證券持續提升機構投資人盡職治理資訊揭露品質，備受肯定。

富邦證券持續不斷發揮自身的金融影響力，將ESG納入投資決策流程中，於投資前評估投資標的企業是否善盡環境保護、社會責任及公司治理，投資後則透過股東行動進行追蹤檢視。富邦證券亦積極輔導提供緩解氣候變遷或環境風險的商品與服務有貢獻的企業，協助其公開募資、上市櫃掛牌；此外，富邦證券也透過IPO輔導，出席股東會、行使投票權、建設性對話等作為，鼓勵企業擬訂永續發展與淨零轉型計畫及具體行動方案。

2024年富邦金控首度攜手富邦證券、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦投信等5家子公司舉辦議合工作坊，邀請電子製造業、航運、鋼鐵、成衣服飾製造業等超過30家上市櫃或預計投入資本市場的企業參與，並由勤業眾信風險管理諮詢團隊針對永續趨勢、SBT科學減碳目標介紹與申請方式說明、永續經濟活動認定參考指引介紹等主題內容進行分享，共同深化金融影響力。

富邦證券為發揮機構投資人的影響力，每年除發布中文版盡職治理報告書外，2024年更優於主管機關之要求，主動發布英文版盡職治理報告書，有助提升台灣企業責任投資之國際透明度。富邦證券將持續深耕責任投資，關注被投資公司於環境、社會及公司治理的表現，積極與被投資公司互動，透過資金力量引導企業重視永續發展，創造與被投資公司間的良性循環。

台北富邦銀行

延伸閱讀

邁向減碳3.0 環境部長彭啓明：台灣過度瘋ESG 該降溫

識時務？貝萊德退出氣候變遷組織 對ESG的態度大轉變

台股連挫2日 金管會：上市櫃營收亮眼基本面穩健

打造創新客戶互動模式 富邦產險數位理賠服務整合至LINE官方帳號

相關新聞

台股下跌69點 三大法人賣超247億元

台股10日出現連續四個黑K，已將1/6的大漲點數全數吞噬，收在23,011.86點，下跌69.27點，跌幅0.3%，成交...

台股失守季線三大法人賣超 外資提款金融股布局航運

台股今天收黑、失守季線，三大法人同步賣超，其中外資賣超逾新台幣171億元，提款國泰金等金融股與面板雙虎等，買超寶成逾92...

機器人熱潮夯！台積電、大立光與鴻海領軍 大摩力挺新唐、研華

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等科技大咖皆看好機器人後市發展，...

外資賣超171億元 賣超前兩名都是金融股、鴻海竟遭連三賣

台股10日收在23,011.86點，下跌69.27點，三大法人同步賣超，外資賣超171.92億元，統計外資買賣超個股發現...

台股震盪下跌69.27點收23,011點 台積電收平盤1,100元

台股10日震盪，持續23,000點保衛戰，早盤以23,067.46點開出，終場收23,011.86點，下跌69.27點，...

元月行情還能期待嗎？「這主題」潛力與勝率更勝大盤、電子股

繼豐收的2024年，股民對台股充滿期待，展望後勢，川普上任，Apple財報、聯準會例會等重大事件皆集中在一月下旬台股封關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。