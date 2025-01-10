富邦證券連續三年入選盡職治理資訊揭露較佳名單 30項評比指標全滿分

台灣證券交易所為加強機構投資人對公司治理及永續的影響，2024年以「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大主軸、共計30項指標，對151家專業機構投資人進行評比。富邦證券在本次評比指標中，全數滿分，除持續恪遵「政策與遵循聲明」之外，同時也致力於議合執行及投票揭露等面向，因此於「實務與揭露」也獲得亮眼成績。富邦證券已連續三年入選「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，代表富邦證券持續提升機構投資人盡職治理資訊揭露品質，備受肯定。

富邦證券持續不斷發揮自身的金融影響力，將ESG納入投資決策流程中，於投資前評估投資標的企業是否善盡環境保護、社會責任及公司治理，投資後則透過股東行動進行追蹤檢視。富邦證券亦積極輔導提供緩解氣候變遷或環境風險的商品與服務有貢獻的企業，協助其公開募資、上市櫃掛牌；此外，富邦證券也透過IPO輔導，出席股東會、行使投票權、建設性對話等作為，鼓勵企業擬訂永續發展與淨零轉型計畫及具體行動方案。

2024年富邦金控首度攜手富邦證券、台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦投信等5家子公司舉辦議合工作坊，邀請電子製造業、航運、鋼鐵、成衣服飾製造業等超過30家上市櫃或預計投入資本市場的企業參與，並由勤業眾信風險管理諮詢團隊針對永續趨勢、SBT科學減碳目標介紹與申請方式說明、永續經濟活動認定參考指引介紹等主題內容進行分享，共同深化金融影響力。

富邦證券為發揮機構投資人的影響力，每年除發布中文版盡職治理報告書外，2024年更優於主管機關之要求，主動發布英文版盡職治理報告書，有助提升台灣企業責任投資之國際透明度。富邦證券將持續深耕責任投資，關注被投資公司於環境、社會及公司治理的表現，積極與被投資公司互動，透過資金力量引導企業重視永續發展，創造與被投資公司間的良性循環。