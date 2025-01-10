安聯投信：2025年永續關注五主題

過去一年，全球許多國家紛紛舉行重要選舉，隨著跨入2025年，這些選舉所可能帶來的影響也將一一浮現。綜觀這些重要選舉背後所涉及的政策，針對氣候影響、新法規落實，以及國防支出轉變等，都將是影響未來永續投資的重要課題。

尤其是氣候變遷對於城市影響層面廣泛，近年來因極端天氣日益增加，全球許多地區受極端高溫、強降雨等天氣型態影響，亦相繼傳出超過預期之外的災情，更凸顯氣候變遷各項策略的重要性。安聯投信表示，2024 年可說是動盪的一年，但到了 2025 年，市場將更務實推動融資，幫助全球經濟向更穩健、更有韌性的方向轉型，為未來的長遠發展做好準備。我們認為，2025 年有五個重點主題，將成為投資人關注的焦點。

焦點一、從氣候影響到氣候轉型。根據安聯環球投資研究顯示，2024年夏季為有史以來最炎熱的夏季，7 月22日全球每日平均氣溫創新高。到了秋季，颶風米爾頓和波瑞斯風暴更進一步打破颶風強度記錄；而這些事件在在驗證我們去年的預測 — 在 2024年，全球焦點將從原本氣候長期影響轉向短期影響。展望未來，雖然全世界政治分歧持續存在，但預計2025年將從「氣候影響」踏入 「氣候轉型」階段。

安聯投信表示，雖然看起來簡單，其實相對複雜—「氣候轉型」的概念，其實需要一個協調完善的框架，才能真正有效引導和激勵所有相關人或團體，一起共同朝全球減碳經濟目標前進。現在很多人還是把重心放在能源轉型上，但其實在氣候轉型中，提升能源效率才是最關鍵的「第一步」。

如果要在接下來的一年裡制定出清晰又可行的轉型計劃，還需要在幾個方面做出進展，包括情景分析、氣候風險框架，以及金融和法規的設計。另外，也需要釐清一個重要問題：到底誰來出錢支持這樣的轉型？而且要怎麼去實現。

焦點二、關鍵時刻。2025年將會有一波更嚴格的氣候監管框架、指引和監督措施的推出，這對公司來說會是不小的壓力，尤其是歐盟也正在檢討自己的競爭力。我們認為，這是一個「關鍵時刻」，不管這些加強措施是否造成額外成本，還是能真正推動資金流向氣候轉型，屆時答案將會揭曉。

安聯投信表示，到2025 年，歐洲公司將面臨更嚴格的資訊揭露及審查。投資人也持續關注永續發展法規調整與更新。同時，這也可能伴隨著新的標籤制度標準（在歐洲和英國），包含新的綠色債券標準，潛在轉型計劃指引，以及對 ESG 評級機構進行監管的法律，也在持續發酵。

大部分氣候監管規定主要集中在歐洲，但全球都密切關注。企業和投資人對近年不斷變化的監管制度感到疲憊，而監管機構如果不能促進永續和金融轉型，反而會帶來令人困惑的市場訊號。

焦點三、氣候主權。安聯投信表示，未來各國政府在氣候問題上角色，將會更專注於訂定自己的減碳目標，來符合國內企業期望。根據《巴黎氣候協定》，全球196個國家需要在2025年2月之前，更新其國家自主貢獻 (Nationally Determined Contributions)，其闡述每個國家將如何為全球氣溫目標作出貢獻。然而，美國可能會第二次退出《巴黎氣候協定》，將會對其他國家氣候目標造成什麼影響呢？值得關注。

根據安聯環球投資研究顯示，雖然《巴黎氣候協定》在2015年取得一些成果，但目前各國努力以及資金不足，仍無法將氣溫升幅控制在 1.5°C範圍內。2025年將進行第二次輪全球盤點，可能顯示，屆時氣溫升幅將達到1.9-2.1°C，其所可能帶來的氣候風險亦將較1.5°C大得多。如果各國政府目標是2°C，那麼企業1.5°C目標將何去何從？據估計，全球每年需要6.2兆美元投資以實現淨零碳排，這對資本市場來說，是一個在碳排結構和標準上創新的機會，主權國家在融資方面可以發揮直接作用。

焦點四、國防方面。安聯投信表示，對於國防是「社會必需品」？還是「社會公益」？各界觀點存在分歧。然而，烏俄持續衝突和中東衝突凸顯如何為國防部門提供資金的重要性，因為許多國家數十年來在國防預算上投資不足。對歐洲來說，問題尤其嚴重，若美國的新政府重新考慮調整國防方針和優先事項，其風險可能會上升。

國防預算的持續增加，需要由主權國家和投資人共同承擔。投資時應考慮該產業的具體指引十分重要，特別是在被認為是對社會有危害的部分。

根據安聯環球投資研究，預期2025 年將出現幾項重要發展：首先，歐盟成員國將履行北約承諾，將國防支出提高至國內生產毛額的 2%。進一步改善歐盟在國防投資項目的合作。

其次，在投資組合中，針對不同國防類別的正面或負面影響，將有更一致監管標準。國防相關產品和服務，以及供應鏈透明度有望改善。若能達成這些目標，各國政府和投資人更容易針對國防部門的資金來源和用途達成共識。然而，如果國防支出增加同時有其他預算壓力，這可能導致資金從永續目標流出，或者帶來更高的預算赤字風險。

焦點五、與現代勞動力共處。根據世界經濟論壇報告指出，全球勞動力市場正面臨挑戰，不僅因為技術帶來轉型，還受到經濟和地緣政治混亂，以及環境和社會壓力的影響，全球勞動市場目前面臨失業率上升和人才短缺兩種截然不同的結果。

例如，人工智慧、自動化和其他科技進步引起人們對大規模裁員憂慮。但同時，光輝國際 (Korn Ferry)估計，至2030 年，全球勞動市場可能會出現超過 8,500萬人才短缺。

安聯投信表示，為減少對生產力的影響，未來需要對現代勞動力採取更長期、更具策略性規劃，充分把握其中機會。像航空和運輸等正在經歷結構性轉型的產業，勞動力中斷成本變得非常昂貴，尤其在歐洲和美國的罷工事件越來愈多。解決這些問題，需要包括技能培訓、促進多元包容性以及增加在地化的供應鏈。正如《企業永續發展報告指引》等新法規要求，企業須更透明的揭露社會相關資訊，再加上勞動力中斷成本不斷上升，未來在2025年，勞動力管理議題將更受到各界關注。