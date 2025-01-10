台塑四寶去年獲利83.7億元、年減八成 年終獎金三個月本薪

台塑四寶10日公布2024年第4季與全年自結獲利表現，四大公司第4季稅後淨利合計7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，獲利已有改善，四大公司2024年全年稅後淨利總計83.71億元，年減81%。台塑企業也公布2024年年終獎金，考量2024年四大公司平均稅前每股盈餘為0.29元，因此決議核發年終獎金月數是三個月本薪 。

台塑四寶2024年獲利表現中，台塑化（6505）第4季稅後淨利12.68億元，與前一季比順利虧轉盈，全年稅後淨利59.44億元，每股稅後純益（EPS）0.62元，為四寶中獲利表現最佳公司。

台塑化說明，第4季營業利益虧損減少45.1億元，其中包括煉油事業第4季外銷油品對原油價差比上季增加，以及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額比上季減少，烯烴事業虧損比上季增加，主要係第4季主要產品與原料價差比上季縮小所致。此外，台塑化配合會計公報規定，針對當季季底的各項存貨進行評價，2024年第4季認列19.9億元的存貨評價回升利益，比第3季認列24.1億元的存貨評價損失，有利44億元。

南亞（1303）第4季稅後淨利2.8億元，與前一季比季增324.2%，全年稅後淨利33.21億元，EPS 0.42元。南亞表示，第4季EPS 0.04元，較第3季略佳，其中化工產品因EG產銷量大幅提升，營收與損益優於上季，而電子材料產品因傳統旺季結束，聚酯產品因瓶用粒淡季及感恩節、聖誕節假期影響，營收與利益下滑。此外投資收益及兌換盈餘則較上季略為有利。

南亞說明，回顧過去一年來經營環境，通膨與高利息逐步緩解，各產品消費需求回溫，加上AI發展帶動供應鏈持續成長，使公司大部分產品營運都比2023年好轉，除電路板因2023年獲利良好，2024年相對明顯下滑以外，其他電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品的本業營收與獲利都有成長。然而製造業產能擴張、美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國大陸房產問題等不利因素，也限制了復甦力道，再加上認列台塑石化等轉投資收益顯著減少，使歸屬母公司稅後盈餘比2023年減少29.9億元。

台塑（1301）第4季稅後淨利2.34億元，與前一季比順利虧轉盈，全年稅後淨損12.73億元，每股淨損0.2元；台化（1326）第4季稅後淨損10.67億元，與前一季比季虧損明顯收斂8.51億元，全年稅後淨利3.79億元，每股稅後純益0.06元。