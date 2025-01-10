公開資訊觀測站優化網站正式上線 提升使用者優質體驗

臺灣證券交易所為全面提升投資大眾對公開資訊觀測站的使用體驗，使投資人能快速取得並善用正確的投資理財資訊，2024年10月21日提供公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供投資人體驗試用，將於2025年2月23日進行網址調整切換上線作業。

公開資訊觀測站（MOPS）網站優化，提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，廣獲使用者好評，證交所規劃進行優化網站網址正式上線作業。

證交所提醒，為減少網址轉換對使用者操作使用影響，自即日起新增現行公開資訊觀測站（ https://mopsov.twse.com.tw ）網址供投資大眾使用，於2月23日起優化網站正式以（ https://mops.twse.com.tw ）網址提供服務。網址調整規劃如下：

一、即日起至114年2月22日

1. 現行網站網址：https://mops.twse.com.tw

2. 優化網站網址：https://mopsplus.twse.com.tw

3. 新增現行網站網址：https://mopsov.twse.com.tw

二、2025年2月23日起

1. 優化網站網址：https://mops.twse.com.tw

2. 現行網站網址：https://mopsov.twse.com.tw

作為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，公開資訊觀測站藉由介面優化為投資大眾提供了更佳的使用體驗，展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，精進以滿足投資者的需求。